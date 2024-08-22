92-летнего Бедроса Киркорова могут арестовать на 15 суток

Отец Филиппа Киркорова Бедрос на старости лет заимел непреодолимую тягу к скорости и стритрейсингу. Пенсионер имеет уже несколько неоплаченных штрафов за превышение скоростного режима, из-за чего его могут арестовать на 15 суток. Об этом пишет Mash .

На 92-летнего Бедроса Киркорова завели административное дело, поскольку пенсионер накопил уже три штрафа за превышение скорости суммарным размером в 1 500 рублей. Злостный правонарушитель до сих пор не оплатил ни один из них. Теперь ему грозит двойное увеличение штрафа или арест на 15 суток.