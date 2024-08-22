92-летнего Бедроса Киркорова могут арестовать на 15 суток
Mash: На Бедроса Киркорова завели административку за неоплаченные штрафы ГИБДД
Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Отец Филиппа Киркорова Бедрос на старости лет заимел непреодолимую тягу к скорости и стритрейсингу. Пенсионер имеет уже несколько неоплаченных штрафов за превышение скоростного режима, из-за чего его могут арестовать на 15 суток. Об этом пишет Mash.
На 92-летнего Бедроса Киркорова завели административное дело, поскольку пенсионер накопил уже три штрафа за превышение скорости суммарным размером в 1 500 рублей. Злостный правонарушитель до сих пор не оплатил ни один из них. Теперь ему грозит двойное увеличение штрафа или арест на 15 суток.
Пока ровесники Бедроса Киркорова плавно перетекают в кресла-качалки, жизнь эстрадного певца продолжает пополняться новыми тонами. К примеру, в апреле он встретил новую любовь, которая теперь заставляет его сиять от счастья. А в июне дал взаймы некоему "успешному бизнесмену", таким образом выкинув «в трубу» три с половиной миллиона рублей.