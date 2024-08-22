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22 августа, 07:56

92-летнего Бедроса Киркорова могут арестовать на 15 суток

Mash: На Бедроса Киркорова завели административку за неоплаченные штрафы ГИБДД

Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Отец Филиппа Киркорова Бедрос на старости лет заимел непреодолимую тягу к скорости и стритрейсингу. Пенсионер имеет уже несколько неоплаченных штрафов за превышение скоростного режима, из-за чего его могут арестовать на 15 суток. Об этом пишет Mash.

На 92-летнего Бедроса Киркорова завели административное дело, поскольку пенсионер накопил уже три штрафа за превышение скорости суммарным размером в 1 500 рублей. Злостный правонарушитель до сих пор не оплатил ни один из них. Теперь ему грозит двойное увеличение штрафа или арест на 15 суток.

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Пока ровесники Бедроса Киркорова плавно перетекают в кресла-качалки, жизнь эстрадного певца продолжает пополняться новыми тонами. К примеру, в апреле он встретил новую любовь, которая теперь заставляет его сиять от счастья. А в июне дал взаймы некоему "успешному бизнесмену", таким образом выкинув «в трубу» три с половиной миллиона рублей.

Владимир Озеров
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