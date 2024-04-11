91-летний Бедрос Киркоров нашёл себе новую даму сердца

Личная жизнь 91-летнего отца Филиппа Киркорова бьёт ключом, добавляя в свою палитру новые романтические тона. После прошлогоднего развода со своей женой Людмилой, с которой он провёл в браке более 25 лет, Бедрос Киркоров заявил, что здоровье у него уже хромает, а супруга не уделяла этому достаточно внимания. Однако любовь уже дважды после этого постучалась в двери российского и болгарского певца. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на друзей Киркорова-старшего.

После развода с женой Людмилой Бедрос Киркоров познакомился с 43-летней Олесей, которая проживала вместе с ним около года в его квартире в Москве, ухаживая за пожилым возлюбленным. Его молодая подруга не отходила от больничной кровати, когда Киркоров проходил обследование сердца. Однако зимой между ними случился разлад, который стал фатальным для их отношений, и Бедрос попросил женщину покинуть его квартиру.

Любовные похождения Киркорова-старшего приобрели новый виток, когда он познакомился с женщиной, работающей в фонде, занимающемся благотворительностью. По словам близкого круга болгарского артиста, новая романтическая линия быстро перекрыла собой прежнюю. Нынешняя 57-летняя пассия эстрадного певца пристально следит за его здоровьем.

"Она племянница легендарного лётчика Алексея Маресьева. Женщина очень заботливая, следит за его здоровьем, сопровождает его на медицинских обследованиях. В свои 91 отец Филиппа светится от счастья, постоянно благодарит новую подругу за заботу и внимание", — рассказали в окружении певца.