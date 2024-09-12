Стало известно о состоянии Бориса Щербакова, госпитализированного из-за проблем с сердцем

Медики смогли стабилизировать состояние народного артиста России Бориса Щербакова, госпитализированного из-за проблем с сердцем. Как рассказала РИА «Новости» супруга актёра Татьяна Бронзова, актёр готовится к выписке.

«Вчера забрали с сердечным приступом, но уже всё стабилизировали и завтра (12 сентября. — Прим. Life.ru) выписывают», — сообщила она.