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11 сентября, 22:44

Стало известно о состоянии Бориса Щербакова, госпитализированного из-за проблем с сердцем

Жена Щербакова сообщила, что его состояние стабильное и он готовится к выписке

Народный артист России Борис Щербаков с супругой Татьяной Бронзовой. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Народный артист России Борис Щербаков с супругой Татьяной Бронзовой. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Медики смогли стабилизировать состояние народного артиста России Бориса Щербакова, госпитализированного из-за проблем с сердцем. Как рассказала РИА «Новости» супруга актёра Татьяна Бронзова, актёр готовится к выписке.

«Вчера забрали с сердечным приступом, но уже всё стабилизировали и завтра (12 сентября. — Прим. Life.ru) выписывают», — сообщила она.

Врачи борются за жизнь Бориса Щербакова, госпитализированного из-за проблем с сердцем
Врачи борются за жизнь Бориса Щербакова, госпитализированного из-за проблем с сердцем

Напомним, о госпитализации Бориса Щербакова стало известно 10 сентября. По данным Life.ru, у 74-летней звезды «Солдатов» выявили нестабильную стенокардию. Ему стало плохо дома в Москве.

Оксана Попова
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