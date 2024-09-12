Стало известно о состоянии Бориса Щербакова, госпитализированного из-за проблем с сердцем
Жена Щербакова сообщила, что его состояние стабильное и он готовится к выписке
Народный артист России Борис Щербаков с супругой Татьяной Бронзовой. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Медики смогли стабилизировать состояние народного артиста России Бориса Щербакова, госпитализированного из-за проблем с сердцем. Как рассказала РИА «Новости» супруга актёра Татьяна Бронзова, актёр готовится к выписке.
«Вчера забрали с сердечным приступом, но уже всё стабилизировали и завтра (12 сентября. — Прим. Life.ru) выписывают», — сообщила она.
Напомним, о госпитализации Бориса Щербакова стало известно 10 сентября. По данным Life.ru, у 74-летней звезды «Солдатов» выявили нестабильную стенокардию. Ему стало плохо дома в Москве.