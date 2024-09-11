Врачи борются за жизнь Бориса Щербакова, госпитализированного из-за проблем с сердцем

Бориса Щербакова перевели в реанимацию кардиологического отделения из-за нестабильной стенокардии, пишет Mash со ссылкой на источник. Актёру сделали компьютерную томографию, она показала наличие признаков гипервентиляции, которая могла развиться из-за давнего пристрастия пациента к курению. Артисту посоветовали воздержаться от вредной привычки.