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11 сентября, 06:55

Врачи борются за жизнь Бориса Щербакова, госпитализированного из-за проблем с сердцем

Mash: Борис Щербаков находится в реанимации с нестабильной стенокардией

Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Бориса Щербакова перевели в реанимацию кардиологического отделения из-за нестабильной стенокардии, пишет Mash со ссылкой на источник. Актёру сделали компьютерную томографию, она показала наличие признаков гипервентиляции, которая могла развиться из-за давнего пристрастия пациента к курению. Артисту посоветовали воздержаться от вредной привычки.

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Напомним, о госпитализации Бориса Щербакова стало известно 10 сентября. По данным Life.ru, у 74-летней звезды «Солдатов» выявили нестабильную стенокардию. Ему стало плохо дома в Москве.

Матвей Константинов
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