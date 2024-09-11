Врачи борются за жизнь Бориса Щербакова, госпитализированного из-за проблем с сердцем
Mash: Борис Щербаков находится в реанимации с нестабильной стенокардией
Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Бориса Щербакова перевели в реанимацию кардиологического отделения из-за нестабильной стенокардии, пишет Mash со ссылкой на источник. Актёру сделали компьютерную томографию, она показала наличие признаков гипервентиляции, которая могла развиться из-за давнего пристрастия пациента к курению. Артисту посоветовали воздержаться от вредной привычки.
Напомним, о госпитализации Бориса Щербакова стало известно 10 сентября. По данным Life.ru, у 74-летней звезды «Солдатов» выявили нестабильную стенокардию. Ему стало плохо дома в Москве.