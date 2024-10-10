В России завершился народный кастинг актёров для съёмок в ремейке «Буратино»

В России завершился народный кастинг актёров для съёмок в фильме «Буратино», в нём принимали участие свыше 3,8 тысячи человек. Создатели кинокартины выбрали пять победителей, сообщает газета «Известия».

«Было очень трудно выбрать победителей, ведь нам прислали невероятно много интересных работ. И это были не просто ролики — многие видео похожи на небольшие фильмы. Я почувствовал себя членом жюри фестиваля короткометражного кино: увидел много креатива, бешеной энергии, интересной драматургии и свежего взгляда. Браво!», — пояснил режиссёр-постановщик Игорь Волошин.

Участники кастинга должны были снять видео с использованием оригинального музыкального трека из советского кинофильма «Буратино» и повторить танец «Бу-ра-ти-но». Жюри оценивали талант и оригинальность исполнения. Премьера кинокартины назначена на 1 января 2026 года. В главной роли снимается 14-летняя звезда российского кино, актриса Виталия Корниенко.