Вышел трейлер «Домовёнка Кузи», героев которого озвучили Бурунов и Харламов
Главный герой фильма — домовёнок Кузя. Фото © «Домовёнок Кузя» реж. Виктор Лакисов, сценарист Алексей Гравицкий VK.com/ Атмосфера Кино
Компания «Атмосфера кино» выложила трейлер фильма «Домовёнок Кузя», который выйдет на экраны уже 19 декабря. Героев полуанимационной ленты озвучили известные российские актёры: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Марк Богатырёв, Олег Комаров и другие.
По сюжету домовёнок Кузя сбегает из плена Бабы-яги и оказывается в обычной квартире, где живёт девочка Наташа вместе со своими родителями. Теперь Кузе предстоит найти волшебный сундучок, который исполняет желания. А тем временем зло не дремлет — в наш мир проникла Баба-яга, у которой есть свои коварные планы.
Первый тизер фильма «Домовёнок Кузя» вышел ещё в январе. Режиссёр Виктор Лакисов рассказал, что компания братьев Андреасян постаралась, чтобы анимированный фильм вышел не хуже всеми любимого советского мультфильма.
Но некоторые родители увидели в новом Домовёнке Кузе куклу-убийцу Чаки. Психолог успокоил мам и пап, объяснив, что фильм не способен навредить детской психике.