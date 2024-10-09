Вышел трейлер «Домовёнка Кузи», героев которого озвучили Бурунов и Харламов

Компания «Атмосфера кино» выложила трейлер фильма «Домовёнок Кузя» , который выйдет на экраны уже 19 декабря. Героев полуанимационной ленты озвучили известные российские актёры: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Марк Богатырёв, Олег Комаров и другие.

По сюжету домовёнок Кузя сбегает из плена Бабы-яги и оказывается в обычной квартире, где живёт девочка Наташа вместе со своими родителями. Теперь Кузе предстоит найти волшебный сундучок, который исполняет желания. А тем временем зло не дремлет — в наш мир проникла Баба-яга, у которой есть свои коварные планы.

Тест: Как хорошо вы помните мультик "Домовёнок Кузя"?

Тест: Как хорошо вы помните мультик "Домовёнок Кузя"?

Первый тизер фильма «Домовёнок Кузя» вышел ещё в январе. Режиссёр Виктор Лакисов рассказал, что компания братьев Андреасян постаралась, чтобы анимированный фильм вышел не хуже всеми любимого советского мультфильма.

Но некоторые родители увидели в новом Домовёнке Кузе куклу-убийцу Чаки. Психолог успокоил мам и пап, объяснив, что фильм не способен навредить детской психике.