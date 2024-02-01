Психолог успокоил родителей, увидевших в новом "Домовёнке Кузе" куклу-убийцу Чаки

На "Ютубе" на днях вышел трейлер фильма "Домовёнок Кузя", который вызвал нешуточный резонанс в Сети. Одних пользователей смутила сама идея выпустить ремейк советской классики (оригинал был снят по мотивам сказок Татьяны Александровой по сценариям Марины Вишневецкой и Валентина Берестова). Другие же пришли в ужас из-за внешного вида главного персонажа, который может навредить детской психике. Действительно ли обновлённый Кузя способен причинить вред подрастающему поколению, объяснил психолог Артур Вафин.

"Мультфильмы — не только развлечение и средства пропаганды, но и инструмент воздействия на психику. Через них точно так же, как через институты семьи, школы, дружбы, передаются определённые ценности. В случае с ремейком "Домовёнка Кузи" узнавание в нём куклы-убийцы Чаки — это узнавание в глазах смотрящих", — пояснил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам психолога, новый Кузя с точки зрения эстетики действительно может показаться жутким, однако всё зависит от возбудимости и впечатлительности ребёнка. Вафин подчеркнул, что родители должны научить детей отличать реальное от вымысла.