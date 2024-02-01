Психолог успокоил родителей, увидевших в новом "Домовёнке Кузе" куклу-убийцу Чаки
Психолог Вафин: Новый "Домовёнок Кузя" не способен навредить детской психике
Кадр из тизера фильма "Домовёнок Кузя". Обложка © YouTube / Атмосфера кино
На "Ютубе" на днях вышел трейлер фильма "Домовёнок Кузя", который вызвал нешуточный резонанс в Сети. Одних пользователей смутила сама идея выпустить ремейк советской классики (оригинал был снят по мотивам сказок Татьяны Александровой по сценариям Марины Вишневецкой и Валентина Берестова). Другие же пришли в ужас из-за внешного вида главного персонажа, который может навредить детской психике. Действительно ли обновлённый Кузя способен причинить вред подрастающему поколению, объяснил психолог Артур Вафин.
"Мультфильмы — не только развлечение и средства пропаганды, но и инструмент воздействия на психику. Через них точно так же, как через институты семьи, школы, дружбы, передаются определённые ценности. В случае с ремейком "Домовёнка Кузи" узнавание в нём куклы-убийцы Чаки — это узнавание в глазах смотрящих", — пояснил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По словам психолога, новый Кузя с точки зрения эстетики действительно может показаться жутким, однако всё зависит от возбудимости и впечатлительности ребёнка. Вафин подчеркнул, что родители должны научить детей отличать реальное от вымысла.
Лайф ранее писал, что в свет вышел первый тизер фильма "Домовёнок Кузя" от кинокомпании братьев Андреасян, премьера которого назначена на 19 декабря 2024 года. Режиссёр Виктор Лакисов отметил, что пришлось постараться, чтобы главные анимированные герои заслужили настоящую любовь зрителя.