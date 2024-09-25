Начались съёмки сериала по мотивам легендарного фильма «Москва слезам не верит»

Режиссёр Жора Крыжовников приступил к съёмкам сериала, который возьмёт в основу идеи из легендарной советской мелодрамы «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Пресс-служба Wink сообщила, что над проектом также будет работать Ольга Долматовская, для которой эта работа станет дебютной в качестве постановщицы.

Жора Крыжовников на съёмочной площадке сериала. Фото © Пресс-служба Wink

Крыжовников в послужном списке имеет сериал, ставший хитом прошлого года — «Слово пацана. Кровь на асфальте». В паре с ним будет работать Ольга Долматовская, которая была исполнительным продюсером сериалов «Ольга» и «Физрук». Оператором будет Юрий Коробейников, который снимал «Слово пацана», сиквел «Холопа» и сериал »Саранча».

В основу сюжета ляжет история о трёх подругах, которые перебираются в российскую столицу в поисках места под солнцем, которым залита Москва начала двухтысячных годов. Главной героиней будет девушка, приехавшая в «златоглавую» с пятилетним ребёнком на руках. Влиятельных друзей, как и благоприятных перспектив, в её жизни нет, однако такой расклад ей нравится больше, чем вернуться к мужу-абьюзеру, из-за которого ей пришлось покинуть родной город.

«Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам ещё один шанс на счастье», — гласит синопсис.

В сериале будет восемь серий, хронометраж которых составит около 50 минут. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink, после чего сериал будет телеканал СТС. Актёрский состав сериала будет известен позже.