Стартовали съёмки комедии «Небриллиантовая рука» по мотивам культовой картины Гайдая

Телеканал ТНТ объявил о старте съёмок современной адаптации знаменитой ленты режиссёра Леонида Гайдая с Юрием Никулиным в главной роли. Фильм получил название «Небриллиантовая рука».

Кадр из фильма «Небриллиантовая рука». Фото © Кино-театр.ру

За всю внутреннюю кухню проекта будут отвечать режиссёры Миша Семичев и Роман Ким, известные своей работой над другими переосмыслениями известных многим поколениям советских фильмов. Речь идёт о лентах «Самоирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё».

Сюжет расскажет о событиях из альтернативной версии современности, где всё ещё существует Советский Союз. Главным героем ленты станет Семён Семёнович Горбунков, путешествующий куда-то в сторону дома на круизном лайнере. Предпоследней остановкой перед родной гаванью станет порт в Дубае. Там происходит знакомая завязка, где контрабандисты наложат Горбункову гипс, который на этот раз будет, приготовьтесь, со смартфонами, фенами Dyson и другими товарами «параллельного импорта».

Кадр из фильма «Небриллиантовая рука». Фото © Кино-театр.ру

Великое, как известно, отсылается к гениальному, поэтому фильм обещают наполнить множеством узнаваемых отсылок на популярные произведения, включая «Джокера», «Бегущего по лезвию» и «Город грехов».

Разумеется, любимый многими «Остров невезения» также обретёт новое звучание в «Небриллиантовой руке». Кроме него, можно будет услышать новые версии песен «Мой мармеладный» и «I need a hero».

Кадр из фильма «Небриллиантовая рука». Фото © Кино-театр.ру

Образ персонажа Семёна Семёновича Горбункова на экране постарается освежить комик Тимур Батрудинов. Роли контрабандистов сыграют Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин.