Стартовали съёмки комедии «Небриллиантовая рука» по мотивам культовой картины Гайдая
Телеканал ТНТ начал съёмки фильма «Небриллиантовая рука»
Телеканал ТНТ объявил о старте съёмок современной адаптации знаменитой ленты режиссёра Леонида Гайдая с Юрием Никулиным в главной роли. Фильм получил название «Небриллиантовая рука».
За всю внутреннюю кухню проекта будут отвечать режиссёры Миша Семичев и Роман Ким, известные своей работой над другими переосмыслениями известных многим поколениям советских фильмов. Речь идёт о лентах «Самоирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё».
Сюжет расскажет о событиях из альтернативной версии современности, где всё ещё существует Советский Союз. Главным героем ленты станет Семён Семёнович Горбунков, путешествующий куда-то в сторону дома на круизном лайнере. Предпоследней остановкой перед родной гаванью станет порт в Дубае. Там происходит знакомая завязка, где контрабандисты наложат Горбункову гипс, который на этот раз будет, приготовьтесь, со смартфонами, фенами Dyson и другими товарами «параллельного импорта».
Великое, как известно, отсылается к гениальному, поэтому фильм обещают наполнить множеством узнаваемых отсылок на популярные произведения, включая «Джокера», «Бегущего по лезвию» и «Город грехов».
Разумеется, любимый многими «Остров невезения» также обретёт новое звучание в «Небриллиантовой руке». Кроме него, можно будет услышать новые версии песен «Мой мармеладный» и «I need a hero».
Образ персонажа Семёна Семёновича Горбункова на экране постарается освежить комик Тимур Батрудинов. Роли контрабандистов сыграют Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин.
Всем сердцем надеемся, что новый фильм станет достойным переосмыслением культовой «Бриллиантовой руки», которую с искренней любовью к каждому созданному персонажу создавал Гайдай, однако даже у такого мастера не всегда царила гармония на съёмочной площадке. Ранее Life.ru рассказал, как автор множества знаменитых советских кинолент в пух и прах рассорился с целой плеядой своих актёров.