Турецкие звёзды «Постучись в мою дверь» устроили безумный фурор в кинотеатре в Москве

Турецкие звёзды фильма «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и Барыш Ардуч устроили безумный фурор в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Актёры прибыли в Москву, чтобы представить фильм «Оставь это ветру».

Звёзды Ханде Эрчел и Барыш Ардуч в Москве. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, поклонники турецких сериалов заполонили «Октябрь» и окружили вниманием турецких гостей. Ханде Эрчел и Барыш Ардуч со сцены немного пообщались с фанатами на русском языке и рассказали о предстоящей премьере.

Уже после их общения с публикой началось безумие. Фанатки и немногочисленные фанаты турков прорывались через закрытые двери, откидывая удивлённого охранника в сторону, чтобы сделать селфи с кумирами. Но Ханде Эрчел и Барыш Ардуч скрылись от поклонников через чёрный ход и отправились в гостиницу.