Турецкие звёзды «Постучись в мою дверь» устроили безумный фурор в кинотеатре в Москве
SHOT: Актёры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч устроили фурор в кинотеатре в Москве
Турецкие звёзды фильма «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и Барыш Ардуч устроили безумный фурор в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Актёры прибыли в Москву, чтобы представить фильм «Оставь это ветру».
Звёзды Ханде Эрчел и Барыш Ардуч в Москве. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала SHOT, поклонники турецких сериалов заполонили «Октябрь» и окружили вниманием турецких гостей. Ханде Эрчел и Барыш Ардуч со сцены немного пообщались с фанатами на русском языке и рассказали о предстоящей премьере.
Уже после их общения с публикой началось безумие. Фанатки и немногочисленные фанаты турков прорывались через закрытые двери, откидывая удивлённого охранника в сторону, чтобы сделать селфи с кумирами. Но Ханде Эрчел и Барыш Ардуч скрылись от поклонников через чёрный ход и отправились в гостиницу.
Ранее Life.ru сообщал, что звёзды турецких сериалов Ханде Эрчел и Барыш Ардуч были замечены в Москве. Ханде заметили у пятизвёздочной гостиницы недалеко от Красной площади. Накануне в отеле остановился её коллега Барыш. В кинокартине они исполнили главные роли. Одно время поклонники актрисы даже приписывали ей роман с коллегой — так убедительно пара показала любовь в фильме «Оставь это ветру».
Telegram / SHOT