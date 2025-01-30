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30 января, 18:59

Турецкие звёзды «Постучись в мою дверь» устроили безумный фурор в кинотеатре в Москве

SHOT: Актёры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч устроили фурор в кинотеатре в Москве

Турецкие звёзды фильма «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и Барыш Ардуч устроили безумный фурор в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Актёры прибыли в Москву, чтобы представить фильм «Оставь это ветру».

Звёзды Ханде Эрчел и Барыш Ардуч в Москве. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, поклонники турецких сериалов заполонили «Октябрь» и окружили вниманием турецких гостей. Ханде Эрчел и Барыш Ардуч со сцены немного пообщались с фанатами на русском языке и рассказали о предстоящей премьере.

Уже после их общения с публикой началось безумие. Фанатки и немногочисленные фанаты турков прорывались через закрытые двери, откидывая удивлённого охранника в сторону, чтобы сделать селфи с кумирами. Но Ханде Эрчел и Барыш Ардуч скрылись от поклонников через чёрный ход и отправились в гостиницу.

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Ранее Life.ru сообщал, что звёзды турецких сериалов Ханде Эрчел и Барыш Ардуч были замечены в Москве. Ханде заметили у пятизвёздочной гостиницы недалеко от Красной площади. Накануне в отеле остановился её коллега Барыш. В кинокартине они исполнили главные роли. Одно время поклонники актрисы даже приписывали ей роман с коллегой — так убедительно пара показала любовь в фильме «Оставь это ветру».

Обложка ©

Telegram / SHOT

Алена Пенчугина
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