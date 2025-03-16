Военкомы ищут звезду «Аноры» перед началом весеннего призыва, пишут СМИ

Военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает 23-летнего актёра Марка Эйдельштейна. Звезда «Аноры» не служил в армии и не торопится отмечаться в военкомате. Об этом сообщает Mash.

Сотрудники военкомата перед началом весеннего призыва активно разыскивают восходящую звезду российского и мирового кино Марка Эйдельштейна. Он прописан в Нижнем Новгороде, где его поисками и занимаются сотрудники военкомата, пишут журналисты. Вместо того, чтобы поставить отметку о явке в комиссариат, артист посещает светские мероприятия, активно снимается для обложек глянца и знакомится со знаменитостями из Голливуда.