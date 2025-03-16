Военкомы ищут звезду «Аноры» перед началом весеннего призыва, пишут СМИ
Mash: Актёра Эйдельштейна разыскивает военный комиссариат Нижнего Новгорода
Марк Эйдельштейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mark.eydel
Военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает 23-летнего актёра Марка Эйдельштейна. Звезда «Аноры» не служил в армии и не торопится отмечаться в военкомате. Об этом сообщает Mash.
Сотрудники военкомата перед началом весеннего призыва активно разыскивают восходящую звезду российского и мирового кино Марка Эйдельштейна. Он прописан в Нижнем Новгороде, где его поисками и занимаются сотрудники военкомата, пишут журналисты. Вместо того, чтобы поставить отметку о явке в комиссариат, артист посещает светские мероприятия, активно снимается для обложек глянца и знакомится со знаменитостями из Голливуда.
Отсрочка у Эйдельштейна уже закончилась. При этом, судя по плотному графику актёра и подписанию новых контрактов с различными брендами, в военкомат парень особо не спешит.
Известно, что Марк Эйдельштейн сейчас ведёт активный светский образ жизни и всё чаще появляется на голливудских тусовках. Совсем недавно вместе с коллегой по «Аноре» Юрой Борисовым молодой человек отжигал под хиты группы «Тату» после церемонии вручения кинопремии «Оскар». А также проводил время в компании Джареда Лето во время очередного выхода в свет.
Ранее военкомат заинтересовался и другим молодым актёром — 26-летним Глебом Калюжным, который на протяжении 6 лет бегал от армии и игнорировал повестки. Артист и музыкант сам явился в Следственный комитет и сдался следователям с повинной. Оттуда после допроса Калюжного увезли в военкомат.