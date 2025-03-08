Актёр «Аноры» Эйдельштейн научил американцев выражению «плюс вайб активити» и стал мемом в TikTok
Актёр «Аноры» Эйдельштейн стал мемом в TikTok после фразы plus vibe activity
Актёр Марк Эйдельштейн на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Фото © ТАСС / AP / John Locher
После церемонии вручения кинопремии «Оскар» актёр фильма «Анора» Марк Эйдельштейн дал небольшое интервью и стал мемов в зарубежном TikTok. Дело в том, что артист использовал фразу plus vibe activity (плюс вайб активити), которую американцы раньше не слышали.
Марк Эйдельштейн стал мемов в TikTok. Видео © TikTok / mve.tv5
В Сети завирусился момент, на котором российский актёр хвалит организацию церемонии несуществующей в английском языке фразой. В комментариях иностранцы поделились, что теперь постоянно будут использовать выражение plus vibe activity.
Ранее актёры фильма «Анора» отожгли под хит «Тату» после триумфа на «Оскаре». В видео, которое появилось в Сети, артисты с другими гостями вечеринки танцуют под хит «All The Things She Said» группы «Тату».