Актёр «Аноры» Эйдельштейн научил американцев выражению «плюс вайб активити» и стал мемом в TikTok

После церемонии вручения кинопремии «Оскар» актёр фильма «Анора» Марк Эйдельштейн дал небольшое интервью и стал мемов в зарубежном TikTok. Дело в том, что артист использовал фразу plus vibe activity (плюс вайб активити), которую американцы раньше не слышали.

Марк Эйдельштейн стал мемов в TikTok. Видео © TikTok / mve.tv5

В Сети завирусился момент, на котором российский актёр хвалит организацию церемонии несуществующей в английском языке фразой. В комментариях иностранцы поделились, что теперь постоянно будут использовать выражение plus vibe activity.