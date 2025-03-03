Не только Юра Борисов: Как русские актёры на «Оскаре-2025» показали истинный стиль и элегантность

На фоне экстравагантных и порой шокирующих нарядов голливудских звёзд российские актёры продемонстрировали безупречный вкус и чувство стиля на премии «Оскар» в 2025 году. Мы поговорили с известным стилистом о том, почему наши соотечественники затмили западных коллег своей элегантностью.

Юрий Борисов: безупречная классика против западного эпатажа

Юрий Борисов на «Оскаре»: стилист оценила безупречный образ российского актёра. Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss

В то время как некоторые голливудские знаменитости пытались привлечь внимание эксцентричными нарядами, Юрий Борисов выбрал путь утончённой сдержанности. «Образ Юры Борисова на премии «Оскар» — золотая классика. Ничего экстраординарного, но при этом всё по дресс-коду. Ничего лишнего, элегантно и стильно, без лишних деталей», — отмечает стилист Ольга Ким.

Супруга актёра также блистала на красной дорожке. Её платье с асимметричными элементами и кристаллами добавило образу особой изысканности. Такая продуманная сложность выгодно отличала русскую знаменитость от многих западных звёзд, которые либо переусердствовали с декором, либо выбрали слишком скучные наряды.

Марк Эйдельштейн против Тимоти Шаламе: битва стилей

Марк vs Тимоти Шаламе: кто выглядел лучше на главной кинопремии года. Фото © ТАСС / АР / Jae C. Hong / Richard Shotwell

Особый интерес вызвало модное противостояние Марка и его частого «зарубежного двойника» Тимоти Шаламе. И здесь наш соотечественник показал, что классика может выглядеть свежо и актуально. «Образ Марка на премии не то чтобы предсказуемый, но он, опять же, достаточно классический, с белой бабочкой. Даже в этом образе он выглядит очень очаровательно, как всегда», — комментирует Ольга Ким. В то время как Шаламе пытался выделиться ярким жёлтым костюмом, Марк сделал ставку на безупречный крой и идеальные пропорции. Этот контраст наглядно продемонстрировал разницу между погоней за вниманием и подлинным стилем.

Дарья Екамасова: королевское достоинство

Дарья Екамасова на «Оскаре»: барочная элегантность против голливудской экстравагантности. Фото © Getty Images / Al Seib/The Academy

Настоящим триумфом русского стиля стал выход Дарьи Екамасовой. На фоне голливудских дам, соревнующихся в экстравагантности, российская актриса продемонстрировала образ, полный достоинства и утончённости. «Самый замечательный образ — у Дарьи Екамасовой. Мне нравится, в наряде есть некая минималистичность, и при этом топ или платье с баской напоминает образы королев из барокко, из какого-то Средневековья. Это придаёт образу царственность, что приятно видеть», — восхищается стилист. Корсет с открытыми плечами и баской — это не просто дань моде, но и отсылка к историческим образам. Такой подход к созданию наряда требует глубокого понимания fashion-культуры и безупречного вкуса.

Естественность против искусственности

Стиль российских звёзд: как наши актёры затмили западных коллег на «Оскаре». Фото © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Мы заметили ещё одну важную тенденцию: в то время как многие западные звёзды появились с явно заметными следами пластической хирургии и тоннами макияжа, российские актёры делали ставку на естественность. «Сейчас в принципе тренд на большую естественность», — подтверждает Ольга Ким, комментируя выбор причёски для супруги Юрия Борисова. Этот подход к красоте разительно отличается от голливудских стандартов и позволяет нашим звёздам выглядеть свежо и аутентично.

Стиль как отражение души

Анализируя выходы российских и западных звёзд, можно сделать интересный вывод: наши соотечественники выбирают одежду, которая подчёркивает их индивидуальность, а не скрывает её за кричащими деталями. «В этом есть элегантность и достоинство, которые делают образ особенно привлекательным», — эти слова Ольги Ким о наряде Дарьи Екамасовой можно отнести ко всем российским актёрам на премии «Оскар-2025».