Трагедия на концерте Ваенги 2025 и другие случаи на сцене, которые обернулись смертями фанатов

Живой звук, яркий свет, любимые песни — кажется, концерт любимого артиста должен быть праздником. Но иногда сцена становится местом трагедий. Очередной случай произошёл 23 февраля в Твери: зрительница скончалась прямо во время концерта Елены Ваенги. Причиной стал оторвавшийся тромб, но в истории концертов гораздо чаще люди погибают из-за паники и давки. Толпа, неправильная организация, перекрытые выходы — всё это создаёт смертельные ловушки, в которые попадают десятки, а иногда и сотни человек. Мы вспомнили несколько таких случаев за последние 25 лет.

Елена Ваенга, 2025 год

Елена Ваенга 2025, смерть зрительницы на концерте. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Выступление Елены Ваенги в ДК «Пролетарка» закончилось раньше времени. В антракте одной из зрительниц стало плохо. По словам очевидцев, она направлялась к выходу, но внезапно потеряла сознание. Другие зрители попытались ей помочь, вызвали скорую, но врачи, прибыв через девять минут, только констатировали смерть. Когда Ваенга вышла на сцену, она не смогла продолжить концерт. «Я не могу петь «Снова курю, мама, снова», когда в фойе лежит человек», — заявила певица. Она пообещала дать дополнительное выступление по тем же билетам, но продолжать шоу в тот вечер отказалась.

Трэвис Скотт, 2021 год

Трэвис Скотт 2021, давка на Astroworld унесла жизни. Фото © ТАСС / Amy Harris / Invision / AP

Фестиваль Astroworld в Хьюстоне закончился трагедией. Когда на сцену вышел Трэвис Скотт, толпа ринулась вперёд, началась давка. Зрители падали, не могли выбраться из людского потока. В результате 8 погибших, в том числе 10-летний мальчик, и более 300 пострадавших. Скотта обвиняли в том, что он продолжал выступление, несмотря на крики и хаос в толпе. Позже артист принёс извинения и обязался вернуть деньги за билеты, но общественность не простила его.

Soolking, 2019 год

Soolking 2019, паника на стадионе в Алжире. Фото © ТАСС / AP / Fatheh Guidoum

Концерт алжирского рэпера Soolking собрал тысячи поклонников. На одном из входов на стадион образовалась давка, люди начали терять сознание, падать. Погибли пять человек, в том числе три девушки. Несмотря на трагедию, организаторы не отменили концерт, что вызвало волну негодования.

Сфера Эббаста, 2018 год

Сфера Эббаста 2018, трагедия в итальянском клубе. Фото © ТАСС / EPA

В итальянском клубе Lanterna Azzurra во время выступления рэпера кто-то распылил жгучий газ. Началась паника, люди побежали к аварийным выходам, но те оказались закрыты. В давке погибли шесть человек, среди них пять подростков. Артист был потрясён случившимся и помогал семьям жертв.

Индио Солари, 2017 год

Индио Солари 2017, переполненный стадион и гибель фанатов. Фото © ТАСС / AP / Hernan Leonardi

Концерт культового аргентинского музыканта собрал больше людей, чем стадион мог вместить. Давка началась практически сразу, уже на третьей песне. Солари заметил опасность, остановил шоу и призвал толпу успокоиться, но двое зрителей не пережили хаос. Организаторы не смогли проконтролировать ситуацию, и концерт запомнился трагедией.

Instinct Killers, 2014 год

Instinct Killers 2014, катастрофа на пляжном концерте. Фото © Wikipedia / Aboubacarkhoraa

Гвинейская рэп-группа Instinct Killers выступала в столице Конакри. Концерт проходил на пляже, где собралось огромное количество людей. Когда началась давка, люди оказались зажатыми, а организаторы не смогли вовремя среагировать. Погибли 24 человека, среди них 13 девочек. Правительство страны объявило национальный траур.

Love Parade, 2010 год

Love Parade 2010, смертельная давка в Германии. Фото © Getty Images / AFP

Музыкальный фестиваль в Германии, где звучала электроника, закончился гибелью 21 человека. Давка началась в тоннеле, который вёл на основную площадку. Люди не могли выбраться, паника нарастала, жара только усугубила положение. Организаторы закрыли выходы, что сделало ситуацию смертельной ловушкой. Тысячи пострадавших, десятки судебных разбирательств, после чего фестиваль навсегда закрыли.

Star Academy TV, 2007 год

Star Academy TV 2007, фанаты раздавлены толпой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Тунисские финалисты шоу Star Academy TV выступали перед тысячами фанатов. Во время выхода певицы Марвы толпа начала толкаться, фанаты пытались прорваться ближе. Началась давка, погибли семь человек, включая 12-летнего мальчика. Десятки пострадавших, шокированные родственники, и полное отсутствие мер безопасности со стороны организаторов.

Pearl Jam, 2000 год

Pearl Jam 2000, рок-концерт, который закончился трагедией. Фото © ТАСС / AP / Jaime Puebla

Концерт в рамках датского фестиваля Roskilde привёл к гибели девяти человек. Толпа у сцены слишком сильно сжалась, люди начали задыхаться и падать. Музыканты остановили выступление, но уже было поздно. Лидер группы Эдди Веддер отчаянно пытался успокоить публику, призывая сделать шаг назад, но трагедии избежать не удалось. После случившегося Pearl Jam отменили несколько концертов, а потом ввели на своих шоу строгие меры безопасности, чтобы подобное не повторилось.