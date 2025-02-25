Правша и левша одновременно: Россиянам рассказали, как стать амбидекстром

Чтобы развить амбидекстрию — способность одинаково хорошо использовать обе руки — достаточно выполнять повседневные задачи неосновной рукой. Об этом рассказала врач-терапевт Светлана Немова.

«Для достижения эффекта тренировки должны быть плавными, регулярными и систематическими. Например, можно начать с выполнения привычных вещей недоминирующей рукой: чистить зубы, принимать пищу, убираться», — объяснила она в беседе с URA.ru.

Ещё один эффективный способ тренировки неосновной руки — это занятия ментальной математикой или специальные программы для улучшения когнитивных функций, которые способствуют развитию обоих полушарий мозга. Также полезно заниматься видами спорта, где активно используются обе руки, например, теннисом. Однако важно помнить, что тренировки не должны быть чрезмерными, чтобы избежать усталости и стресса. Постепенное и регулярное выполнение упражнений поможет достичь желаемого результата без излишней нагрузки, резюмировала Немова.