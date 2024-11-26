Учёные выяснили, что интеллект левшей и правшей развивается по-разному

Учёные из Московского городского педагогического университета и Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (Иркутск) установили, что леворуким подросткам сложнее длительно удерживать внимание и составлять развёрнутые устные высказывания по сравнению с праворукими сверстниками. Об этом «Газете.ru» рассказали в МГПУ.

В исследовании участвовали 52 школьника 7–8 классов в возрасте от 12 до 15 лет. Учёные разделили их на две равные группы: одну составили подростки с высоким уровнем интеллекта (средний IQ — 130), другую — со средним уровнем интеллекта (средний IQ — 108).

Результаты показали, что у большинства участников с высоким IQ наблюдается преобладание активности правой руки, правого уха и правого глаза при выполнении различных задач. Среди высокоинтеллектуальных подростков в два раза чаще встречаются те, кто одинаково хорошо использует обе руки (амбидекстры), тогда как левшей среди них оказалось наименьшее количество. В группе со средним уровнем интеллекта больше всего участников, уверенно пользующихся правой рукой (так называемые «чистые правши»), в то время как левшей и амбидекстров было значительно меньше.

Это исследование способствует более глубокому пониманию работы мозга у подростков с различными уровнями интеллекта и может быть полезным для разработки более эффективных методов обучения, учитывающих индивидуальные особенности школьников.

Каждое из полушарий выполняет разные функции, и хотя между ними существует степень взаимодействия, за определенные аспекты поведения и функций чаще всего отвечают именно одно из полушарий.

Левое полушарие отвечает за аналитическое мышление, логику и критическое восприятие. Оно обрабатывает языковую информацию, отвечает за речь, грамматику и понимание языка. Также оно ассоциируется с математическими способностями и решением задач. Это полушарие часто считается более «рациональным» и «структурированным».

Правое полушарие ответственно за творческое мышление, интуицию и общее восприятие. Оно обрабатывает визуальную и пространственную информацию, а еще восприятие музыки и искусства. Также оно участвует в распознавании лиц и выражении эмоций. Считается более «творческим» и «интуитивным».