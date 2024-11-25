Американские учёные начнут выращивать ткани печени в космосе

Американские учёные в 2025 году проведут эксперимент по выращиванию печени в условиях микрогравитации на МКС. Более того, исследователи планируют испытать новую технологию, разработанную для сохранения этой ткани живой до возвращения на Землю. Об этом сообщает Live Science.

На Международной космической станции (МКС) с 2019 года проводятся эксперименты по выращиванию различных типов тканей человеческого организма. Эти исследования способны открыть новые горизонты для медицины, позволив решить такие критические проблемы, как нехватка органов для трансплантации.

В естественных условиях у развивающегося эмбриона органы формируются в амниотической жидкости, которая обеспечивает их защиту и питание в матке. Воссоздать такую среду на Земле довольно сложно. Основная проблема — гравитация, которая тянет клетки ко дну лабораторных емкостей, требуя создания дополнительной поддержки. Одним из решений являются вращающиеся биореакторы, имитирующие низкую гравитацию. Однако такие устройства тоже несут свои ограничения, так как создают значительную нагрузку на ткани.

Профессор Тэмми Чанг из Калифорнийского университета в Сан-Франциско считает, что органоиды могут лучше расти в условиях постоянной микрогравитации, как на МКС. Васкуляризация — процесс роста кровеносных сосудов в тканях, обеспечивающий их кислородом и питательными веществами. Васкуляризованные ткани, пронизанные множеством сосудов, могут быть выращены с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, которые способны превращаться в любой тип клеток организма.

Команда Чанг на МКС использует биореактор Tissue Orb для превращения стволовых клеток в клетки печени. В центре этого устройства находится канал, имитирующий кровеносный сосуд — важный элемент для формирования больших участков ткани.

После завершения процесса выращивания ткани будут доставлены на Землю для детального анализа. Для этой цели учёные разработали уникальную технологию охлаждения, первые испытания которой запланированы на конец 2025 и начало 2026 года.