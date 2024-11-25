Учёные разгадали тайну ловушек цивилизации майя

Археологи из США и Австралии нашли в Белизе древние плотины и барьеры, которые использовались цивилизацией майя для массовой ловли рыбы в периодически затопляемых низинах. Открытие было опубликовано в журнале Science Advances.

«Мы обнаружили несколько крупных ловушек для рыбы, построенных ещё в архаическую эпоху охотниками-собирателями и использовавшихся майя в доклассический период. Мы считаем, что эти практики могли возникнуть из-за климатических изменений 1,9–2,2 тыс. лет до нашей эры и сыграли ключевую роль в переходе предков майя к оседлой жизни», — сообщают исследователи. Группа археологов под руководством профессора Элеанор Харрисон-Бак из Университета штата Нью-Гемпшир провела работы в заповеднике «Кривое Дерево», одном из крупнейших низинных районов Нового Света.

В ходе 32 экспедиций учёные использовали камеры БПЛА для поиска необычных зигзагообразных структур, которые получили название «линейных аномалий». Длина этих древних сооружений превышает 640 километров, а их количество приближается к тысяче. По словам исследователей, такие барьеры и ловушки использовались для организации массовой ловли рыбы.

Раскопки в трёх разных районах показали, что каналы и прудообразные выемки были построены примерно около четырех тысяч лет назад, в доисторический период, предшествующий появлению земледелия в регионе. Эта система ловушек занимала площадь около 42 квадратных километров и использовалась на протяжении веков, оказывая значительное влияние на жизнь местных людей. Учёные предполагают, что такая система ловли рыбы могла быть связана с климатическими и природными особенностями местности и сыграла важную роль в переходе общества майя от кочевого образа жизни к оседлости.