Не стареют и не болеют: Чернобыльские лягушки выработали иммунитет к радиации

В Чернобыльской зоне отчуждения обитают лягушки, на которых никак не влияет радиация. К такому выводу пришла международная группа учёных, их исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

«Результаты анализа показали отсутствие влияния радиации на возраст и процесс старения этих земноводных в чернобыльской зоне. Уровень кортикостерона, связанного с реакцией на стресс от полученной дозы излучения, остался одинаковым как у лягушек из районов с высоким радиационным фоном, так и у их собратьев из незаражённых зон», — говорится в публикации.

Во время исследования специалисты использовали метод оценки поглощённой радиации, проанализировав уровень цезия и стронция в организмах лягушек. Для изучения были отобраны 200 представителей вида, которых нашли в разных точках заражённой территории. Оказалось, что радиация никак не ускоряла старение лягушек, а это позволяет многим диким животным хорошо сохраняться в районе Чернобыля.

В публикации отмечается, что это не первый случай, когда у животных выработалась устойчивость к радиации. Ранее были найдены черви, которые прекрасно себя чувствуют в зоне отчуждения.