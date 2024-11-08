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Регион
8 ноября, 14:25

Не стареют и не болеют: Чернобыльские лягушки выработали иммунитет к радиации

СМИ: Учёные нашли в зоне Чернобыля лягушек, которые устойчивы к радиации

В Чернобыльской зоне отчуждения обитают лягушки, на которых никак не влияет радиация. К такому выводу пришла международная группа учёных, их исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

«Результаты анализа показали отсутствие влияния радиации на возраст и процесс старения этих земноводных в чернобыльской зоне. Уровень кортикостерона, связанного с реакцией на стресс от полученной дозы излучения, остался одинаковым как у лягушек из районов с высоким радиационным фоном, так и у их собратьев из незаражённых зон», — говорится в публикации.

Во время исследования специалисты использовали метод оценки поглощённой радиации, проанализировав уровень цезия и стронция в организмах лягушек. Для изучения были отобраны 200 представителей вида, которых нашли в разных точках заражённой территории. Оказалось, что радиация никак не ускоряла старение лягушек, а это позволяет многим диким животным хорошо сохраняться в районе Чернобыля.

В публикации отмечается, что это не первый случай, когда у животных выработалась устойчивость к радиации. Ранее были найдены черви, которые прекрасно себя чувствуют в зоне отчуждения.

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Ранее Life.ru писал, что учёные уже долгое время обеспокоены проблемой разрушающегося озонового слоя земли. Однако недавно научное сообщество пришло к выводу, что постепенно он начинает восстанавливаться.

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freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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