Учёный назвал сроки восстановления озонового слоя Земли и объяснил, как каждый может его приблизить

Учёные уже долгое время обеспокоены проблемой разрушающегося озонового слоя земли. Однако недавно научное сообщество пришло к выводу, что постепенно он начинает восстанавливаться. Зачем нужен озоновый слой и к чему может привести его разрушение рассказал Life.ru профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

«Основная функция озонового слоя — предотвращение негативного воздействия УФ-лучей и поглощение большей части солнечной радиации. Однако в случае превышения допустимого уровня воздействия, УФ-излучение представляет смертельную опасность для человечества и всех живых микроорганизмов, вызывает сильные ожоги кожных покровов, рост онкологических заболеваний, дегенеративные изменения в клетках, ослабляет защитные силы организма», — пояснил специалист.

Учёный добавил, что озоновый слой появился около 1,85 млрд лет назад. Он поглощает 97-99% солнечных лучей. Сейчас в озоновом слое образовываются дыры, они могут появляться из-за природных факторов (извержения вулканов или полярного сияния) или из-за выхлопных газов, азотных удобрений и других антропогенных факторов. Человечество пытается бороться с разрушением озонового слоя с помощью активных экологических программ, которые снижают выбросы вредных веществ в окружающую среду.

«Наименьшее содержание озона в атмосфере наблюдалось в конце XX века — в умеренных широтах Северного полушария оно было примерно на 5% ниже нормы, в 2020-х годах озоновый слой значительно восстановился <...> Предполагаемый период полного восстановления озонового слоя по прогнозам исследователей — середина XXI века. Столь долгий срок объясняется большим количеством разрушающих озон веществ, которые накопились в большом объёме в атмосфере и имеют способность сохраняться в течение десятков, а иногда и сотен лет. Также окончательный результат будет зависеть от климатических изменений, продолжительности использования хлорфторуглеродов и других вредных веществ. Поэтому очень важно продолжать мониторинг состояния озонового слоя и принимать меры по его защите на долгосрочной основе», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Одномоментно закрыть все озоновые дыры невозможно, отметил Юрасов. Тем более здесь влияют и глобальные вероятностные процессы в атмосфере. Однако если прикладывать регулярные усилия в данном направлении, то уже через несколько лет динамика может кардинально измениться в лучшую сторону, считает учёный. По его словам, каждый из нас может предпринимать шаги для сохранения озонового слоя: использовать сжиженный природный газ вместо бензина, бережно относиться к природным ресурсам и активно участвовать в высадке зелёных насаждений.