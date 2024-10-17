Учёный назвал сроки восстановления озонового слоя Земли и объяснил, как каждый может его приблизить
Учёный Юрасов: Озоновый слой полностью восстановится в середине XXI века
Учёные уже долгое время обеспокоены проблемой разрушающегося озонового слоя земли. Однако недавно научное сообщество пришло к выводу, что постепенно он начинает восстанавливаться. Зачем нужен озоновый слой и к чему может привести его разрушение рассказал Life.ru профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
«Основная функция озонового слоя — предотвращение негативного воздействия УФ-лучей и поглощение большей части солнечной радиации. Однако в случае превышения допустимого уровня воздействия, УФ-излучение представляет смертельную опасность для человечества и всех живых микроорганизмов, вызывает сильные ожоги кожных покровов, рост онкологических заболеваний, дегенеративные изменения в клетках, ослабляет защитные силы организма», — пояснил специалист.
Учёный добавил, что озоновый слой появился около 1,85 млрд лет назад. Он поглощает 97-99% солнечных лучей. Сейчас в озоновом слое образовываются дыры, они могут появляться из-за природных факторов (извержения вулканов или полярного сияния) или из-за выхлопных газов, азотных удобрений и других антропогенных факторов. Человечество пытается бороться с разрушением озонового слоя с помощью активных экологических программ, которые снижают выбросы вредных веществ в окружающую среду.
«Наименьшее содержание озона в атмосфере наблюдалось в конце XX века — в умеренных широтах Северного полушария оно было примерно на 5% ниже нормы, в 2020-х годах озоновый слой значительно восстановился <...> Предполагаемый период полного восстановления озонового слоя по прогнозам исследователей — середина XXI века. Столь долгий срок объясняется большим количеством разрушающих озон веществ, которые накопились в большом объёме в атмосфере и имеют способность сохраняться в течение десятков, а иногда и сотен лет. Также окончательный результат будет зависеть от климатических изменений, продолжительности использования хлорфторуглеродов и других вредных веществ. Поэтому очень важно продолжать мониторинг состояния озонового слоя и принимать меры по его защите на долгосрочной основе», — подчеркнул собеседник Life.ru.
Одномоментно закрыть все озоновые дыры невозможно, отметил Юрасов. Тем более здесь влияют и глобальные вероятностные процессы в атмосфере. Однако если прикладывать регулярные усилия в данном направлении, то уже через несколько лет динамика может кардинально измениться в лучшую сторону, считает учёный. По его словам, каждый из нас может предпринимать шаги для сохранения озонового слоя: использовать сжиженный природный газ вместо бензина, бережно относиться к природным ресурсам и активно участвовать в высадке зелёных насаждений.
Ранее учёные предупреждали, что мощные протонные штормы грозят Земле новыми потрясениями подобно вымиранию неандертальцев. Согласно представленному учёными сценарию, уровень ультрафиолетового излучения будет оставаться повышенным на протяжении шести лет.
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