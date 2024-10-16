Жара будет и дальше. Климатолог объяснил причины аномального лета 2023 года Мировой океан неизбежно реагирует на антропогенные изменения в атмосфере, и поэтому экстремальных погодных событий дальше будет только больше, заверили Life.ru в Институте физики атмосферы. 16 октября, 14:20 Климатолог объяснил причины аномального лета 2023 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape

Глобальное изменение климата в любом случае вызывает и будет вызывать так называемые волны жары, подчеркнул в интервью Life.ru директор Института физики атмосферы имени А.М. Обухова Владимир Семёнов.

— Поскольку идёт потепление, то в любом случае, с Эль-Ниньо или без Эль-Ниньо, волн жары становится больше и будет больше. Это прямое следствие потепления, — объяснил климатолог.

Ранее исследователи из Университета Майами поделились своими выводами насчёт аномальной жары 2023 года. Они подсчитали, что в среднем на планете тогда потеплело на 0,29 градуса Цельсия, и это рекорд за последние полвека наблюдений: в последний раз подобное было в 1976–1977 годах. По мнению климатологов, этот феномен был вызван циклическим, каждые несколько лет повторяющимся явлением Эль-Ниньо в Тихом океане.

Это перемещение водных масс вдоль экватора в направлении от Евразии к Южной Америке. Обычно воды движутся обратно, и за счёт этого у берегов Чили и Перу из океанских глубин поднимаются более прохладные и более богатые питательными веществами воды. Во время Эль-Ниньо в латиноамериканские страны приходят тёплые воздушные массы, начинаются проливные дожди. Местные жители прозвали феномен Эль-Ниньо, потому что в испаноязычном мире так называют младенца Христа, а явление часто начинается именно под Рождество.

Климатологи установили, что Эль-Ниньо может в той или иной степени приносить потепление на большую часть планеты. Но самое интересное, что, по мнению учёных, аномальная погода 2023 года не связана с глобальным потеплением. Они считают, что сработал только естественный процесс изменения в движении океанских вод, то есть лето 2023 года было бы таким же жарким и без антропогенных выбросов в атмосфере.

Со своей стороны Владимир Семёнов выразил уверенность, что глобальное потепление неизбежно влияет на процессы в Тихом океане и усиливает Эль-Ниньо.

— На силу Эль-Ниньо влияют два процесса: количество тёплой воды в западной части Тихого океана и градиент температуры между западной и восточной частью. Оба они усиливаются от глобального потепления, — рассказал академик РАН.

Климатолог добавил, что сейчас рассматривают два варианта дальнейших изменений в Тихом океане. По одним прогнозам, дело идёт к установлению постоянного, нескончаемого, но умеренного Эль-Ниньо. Второй вариант предполагает, что вдобавок к этому время от времени к американским континентам будут приходить экстремальные волны тепла.

Авторы Адель Романенкова