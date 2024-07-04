Мощные протонные штормы грозят Земле новыми потрясениями подобно вымиранию неандертальцев

Мощные протонные штормы — потенциально опасное проявление cолнечной активности, они способны разрушить озоновый слой всей Земли. В обычных условиях планета защищена магнитным полем, сообщила международная группа учёных в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Возможные последствия включают в себя риски для здоровья и долгосрочные климатические и эволюционные изменения", — предупредили участники исследования Алан Купер и Павле Арсенович в статье для портала Conversation.

Согласно представленному учёными сценарию, уровень ультрафиолетового излучения будет оставаться повышенным на протяжении шести лет. В результате подобных штормов количество связанных с ультрафиолетом повреждений ДНК у различных живых организмов способно вырасти на 40–50 процентов. По их словам, совпадения протоновых штормов и слабого магнитного поля Земли неоднократно могли стать причиной эволюционных изменений. К примеру, быстрая эволюция различных групп животных примерно 539 миллионов лет назад во времена кембрийского взрыва могла быть связана с геомагнетизмом и высоким уровнем УФ-излучения. То же самое касается исчезновения неандертальцев.

"Насколько велика вероятность смертельной комбинации слабого магнитного поля и мощного протонного шторма? Учитывая, как часто происходит каждое из этих явлений, скорее всего, они совпадают относительно часто", — заключили исследователи.