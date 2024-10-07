Не мышонок, не лягушка: Life.ru узнал, где и за сколько можно купить в России экзотических зверей
Леопарды, гепарды и барсы на чёрном рынке в РФ стоят около в 300–400 тыс. рублей
Долгопят. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bambara
Не так давно СМИ облетели новости о воре-лилипуте Иване Некрасове, который выкрал кенгурят из зоопарка ради перепродажи. Life.ru выяснил, что сейчас на чёрном рынке в России можно купить практически любую живность: главное, запастись деньгами и знать, где именно искать. При этом стоит помнить, что многие виды экзотических животных до сих пор попадают в нашу страну через контрабанду.
Выяснилось, что в России можно найти различных экзотических животных, запрещённых к содержанию. Например, за молодого каймана продавцы просят от 50 тысяч рублей, а котята льва, пумы или рыси по стоимости примерно равны кенгуру — от 150 тыс. рублей.
Тигры, леопарды, гепарды и барсы обойдутся примерно в 300–400 тыс. рублей. При этом альбиносы и редкие окрасы ценятся гораздо больше — от 500 тысяч. Мартышка мангобей или макака резус обойдутся покупателю примерно в 250 тысяч за особь. Зелёная мартышка стоит чуть дешевле — 220 тыс. рублей. Самый доступный вариант — милые обезьянки игрунки и лемуры. За первых продавцы просят в среднем от 130 тыс. рублей, за вторых — 140–150 тысяч.
Тем временем на рынке можно найти и более бюджетную экзотику — змей, ядовитых лягушек, скорпионов и пауков. Так, ядовитую квакшу можно купить за 3,5 тысячи рублей, скорпионы в зависимости от вида стоят около 1–5 тысяч. Кобры — в среднем 7–15 тысяч рублей, диковинки можно приобрести за 50 тысяч и больше.
Напомним, что недавно лилипут Иван Некрасов похитил трёх кенгурят из Калужского и Ярославского зоопарков. Один из кенгурят во время похищения задохнулся и умер, второго лилипут успел продать в Москве. Каких животных можно купить в России и как они сюда попадают — в материале Life.ru.