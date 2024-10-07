От комодского дракона до льва: Каких экзотических животных можно купить в России и сколько они стоят В Сети обсуждают задержание вора-лилипута Ивана Некрасова, укравшего из зоопарка двух кенгуру для продажи. Как выяснил Life.ru, на чёрном рынке экзотических животных можно купить фактически любую живность: опасных пауков и львов, варанов, обезьян, крокодилов и альпак. 6 октября, 21:07 На теневом рынке в России продаются экзотические животные. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / illupic, Andy Crocker

Зачем Иван Некрасов воровал кенгуру

31-летний вор-рецидивист Иван Некрасов уже не первый раз попадается с диковинными животными. Ранее он пришёл за разрешением на выезд в полицию с живым крокодилом, с которым он якобы планировал переехать в Сочи — где, по его словам, другу будет теплее.

Тогда весь состав преступления заключался в том, что рептилия входит в перечень животных, запрещённых к содержанию, который заработал в России с 1 января 2020 года. В нём перечислены виды пресмыкающихся, земноводных, паукообразных, млекопитающих, птиц, хрящевых и костных рыб, коралловых полипов, которые содержать и разводить в домашних условиях не допускается, а разные ИП и юрлица должны получать специальную лицензию. В итоге у странного владельца крокодила изъяли и выписали штраф.

В этот раз ему не повезло — попался с поличным. В сумке у задержанного похитителя оказалось два кенгурёнка из зоопарков, причём к тому моменту один из них погиб. На днях Некрасова отправили в СИЗО на полтора месяца — по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение), ему грозит до пяти лет колонии.

Ивана Некрасова доставили в суд в наручниках. Видео © SHOT

Сам Некрасов на допросе утверждал, что пошёл на дело не ради прибыли, а так как хотел выменять кенгурят на макаку какой-то редкой породы. Похоже, это должен был быть очень редкий зверь потому, что суммарная стоимость кенгуру составляла около 500 тысяч.

Каких животных можно купить в России

На сегодняшний день одна особь кенгуру в Москве оценивается в пределах 150–200 тыс. рублей. Цена, конечно, зависит от пола, возраста и физического состояния сумчатого. За эти деньги на чёрном рынке можно приобрести много разного диковинного зверья, в том числе запрещённого.

Запрещённые к содержанию животные

Life.ru обзвонил торговцев экзотическими животными и выяснил, кто и за сколько продаётся. Например, за молодого каймана просят от 50 тысяч рублей.

До недавнего времени кайманов в России можно было достать довольно легко. Фото © youla.ru

Котята льва, пумы или рыси по стоимости примерно равны кенгуру — от 150 тыс. рублей. Относительно небольшая стоимость этих кошачьих, как ни странно, диктуется избытком предложения — оказывается, их активно разводят в России в разных питомниках, в том числе нелегальных.

Дороже стоят тигры, леопарды, гепарды и барсы — за одну особь продавцы просят от 300–400 тыс. рублей. При этом альбиносы и редкие окрасы ценятся гораздо больше — от 500 тысяч.

Мечтой многих любителей запрещённой экзотики является живущий на индонезийских островах комодский варан (его ещё называют комодский дракон) — самая большая и самая тяжёлая из ныне существующих ящериц. А ещё она очень опасна для человека и других домашних животных. В природе вараны устраивают засаду в кустах и, заметив жертву, довольно быстро её преследуют. Мощными челюстями хищник перекусывает сухожилия, оставляя жертву без шанса на спасение. Слюна варана содержит бактерии, вызывающие сильное воспаление ран у их цели. Даже если жертва сможет убежать, она всё равно погибнет и варан её найдёт по запаху.

Комодский варан — мечта многих любителей варанов. Его стоимость может достигать миллиона рублей. Фото © Wikipedia

Торговцы рассказали Life.ru, что позволить себе организовать операцию по доставке пресмыкающегося в частный вольер вполне могут обеспеченные люди — цена особи может достигать миллиона рублей и больше. Хотя ещё недавно цена комодского варана была в районе 300–400 тысяч.

Ядовитые гады

Самая дешёвая «запрещёнка» — это змеи, ядовитые лягушки, скорпионы и пауки. Их, по словам владельца экзотических животных, выпускника биологического факультета МГУ Бориса, активно разводят в России энтузиасты.

Раздобыть в Москве, например, ядовитую квакшу можно за 3,5 тысячи рублей, скорпионы в зависимости от вида стоят 1–5 тысяч. Кобры — в среднем 7–15 тысяч рублей, диковинки можно приобрести за 50 тысяч и больше.

Несмотря на запрет, скорпионы до сих пор свободно продаются в Интернете. Фото © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sigma_S

Как говорит собеседник, кобры пользуются спросом среди любителей пресмыкающихся благодаря своему нетривиальному поведению, которое некоторым даже напоминает человеческое, а ещё медлительности — эта особенность ценна для тех, кто работает со змеиными ядами. С кобрами не так опасно взаимодействовать, как, например, с гадюками.

Неопасные экзотические животные

В Москве можно купить как разрешённых к содержанию животных, так и запрещённых. Фото © Life.ru

Обезьяны в России стоят дороже одного кенгуру примерно на четверть. Например, мартышка мангобей или макака резус обойдутся покупателю примерно в 250 тысяч за особь. Зелёная мартышка стоит чуть дешевле — 220 тыс. рублей. Самый доступный вариант — милые обезьянки игрунки и лемуры. За первых продавцы просят в среднем от 130 тыс. рублей, за вторых — 140–150 тысяч.

До последнего времени Интернет пестрел объявлениями о продаже альпак — это небольшие ламы (обычно не выше метра в холке и массой около 70 килограмм), живущие в Южной Америке. По всему миру они ценятся прежде всего благодаря своему меху — он в семь раз теплее овечьего, при этом водонепроницаемый, немаркий и не вызывает аллергии. В России альпаку активно разводят, поэтому в последние годы цены на неё поползли вниз — сейчас за особь просят от 175 до 375 тысяч рублей.

Валийские овцы продаются по 180 тыс. рублей, бурская коза — 100 тыс. Почти даром можно взять европейскую лань — всего 25 тыс. рублей, на десять тысяч дороже обойдётся шетлендский пони. Самая дорогая среди экзотических лошадей на рынке — пожалуй, карликовая зебра. За неё просят от 200 тыс. рублей.

После скандала с украденными кенгурятами большинство объявлений о продаже экзотических животных из Интернета исчезли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / jlancel

Как в Россию попадают экзотические животные

Многие виды экзотических животных до сих пор в Россию попадают через контрабанду. Недавно в столичном аэропорту Домодедово таможенники обнаружили и изъяли у одного из прилетевших из Африки пассажиров 350 заморских гадов. В их числе были 14 карликовых хамелеонов, пять пантеровых жаб, африканская длиннохвостая ящерица, мокрицы, гигантские многоножки, расписные улитки, рогатый жук-гриб, марципановые тараканы и прочие представители дикой южной природы.

Ещё одного путешественника поймали в аэропорту Жуковский. Он пытался провезти более 140 рептилий, земноводных, членистоногих и беспозвоночных. Среди них оказалась и вьетнамская сколопендра — чей яд может убить человека.

Чаще всего контрабандисты попадаются в аэропортах, где система досмотра багажа работает лучше всего. Но путей нелегального ввоза много.

— В большинстве своём та живность, что попадает на чёрный рынок, завозится из сопредельных с Россией стран бывшего СССР, — считает депутат Госдумы, первый зампред Комитета Думы по экологии Владимир Бурматов. — Обычно контрабанду завозят сухопутным транспортом, который не всегда можно так же, как в аэропортах, тщательно проверить.

По его мнению, повысить эффективность борьбы с нелегальным оборотом экзотического зверья можно, тщательно исполняя действующее законодательство. В том числе с помощью бдительных соседей, которые могут сообщить о странных животных в компетентные органы.

В то же время, как утверждает собеседник Life.ru, владелец экзотики Борис, многие некогда привезённые из-за границы животные усилиями энтузиастов давно и успешно разводятся в России. Этим объясняется падение цен на целый ряд разных и очень необычных видов.

Экзотические животные попадают в Россию контрабандой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kukurund

Кто в России покупает экзотических животных

По мнению депутата Владимира Бурматова, в основном владельцев экзотики можно поделить на две группы. Первая — коммерсанты, издевающиеся над животными ради заработка. Подобных часто можно увидеть на приморских набережных в пляжный сезон — они предлагают фотографироваться с животными, накачанными транквилизаторами. Судьба этих зверей обычно незавидна, так как за их здоровьем никто не следит.

Вторые — обеспеченные россияне, желающие, чтобы «по их участку скакали кенгуру». Чаще всего их можно найти в элитных коттеджных посёлках за трёхметровыми сплошными заборами. Именно эти люди, как говорит Бурматов, и формируют в России спрос на экзотических животных.

В свою очередь известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал Life.ru курьёзную историю о том, как ещё в нулевых ему пришлось побывать на подмосковной даче одного генерала. В то время у себя в вольере он якобы содержал семь львов.

— Периодически он играл в своеобразную русскую рулетку — надевал сапог и совал в вольер. А дальше как повезёт — то ли он ногу назад вытащит, то ли львы вытащат. И вот таких владельцев у нас в стране достаточно, — поделился артист.

Эдгард Запашный. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Сами же владельцы экзотики с подобной точкой зрения категорически не согласны. По их мнению, большинство — люди увлечённые и ответственные. Чаще всего подобных животных держат из научного интереса или работы.

По словам владельца ядовитых пауков, в среде настоящих ценителей природы уже много лет существует свой выработанный кодекс поведения. Например, опасные виды не продают и не отдают в другие руки просто так — нужны рекомендации со стороны известных в этих кругах коллекционеров или заводчиков. Кроме того, к новым владельцам есть требования быть на связи и сообщать о любых проблемах с животными.

— В 2020 году вступил в силу закон (Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 «Об утверждении перечня животных, запрещённых к содержанию». — Прим. Life.ru). Проводились рейды для острастки. У людей вынесли несколько крутых коллекций. Где-то животные прямо в участке погибли, где-то в зоопарках из-за незнания персоналом тонкостей их содержания, — сетует энтузиаст. — Люди полжизни их собирали, душу в коллекции вложили. В итоге и деньги потеряны, и животные. И лучше никому не стало.

Торговцы предлагают к продаже даже ядовитых пауков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jeff Cleveland

Почему опасно содержать экзотических животных дома

Впрочем, как показывает практика, даже у ответственных держаталей экзотических животных случаются (иногда и страшные) эксцессы. Например, пару лет назад в подмосковных Мытищах, возможно, из особняка адвоката Леонида Розенблюма сбежала обезьяна — на воле она напала на маленькую девочку. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии с множественными рваными ранами рук и ног от укусов.

В то же время похожий случай произошёл в Магнитогорске — обезьяна сбежала из вольера частного дома бывшего солиста «Ласкового мая» Владимира Сербенюка. Когда стало понятно, что сольная карьера музыканта «не выстрелила», артист, судя по его соцсетям, занялся перепродажей экзотических животных. В итоге хозяин с животным попали в полицию.

Кроме буйных млекопитающих проблемы окружающим создают беглые змеи, пауки, тараканы, хищные животные, внезапно появляющиеся в квартирах соседей или других публичных местах.

А вы бы купили экзотическое животное? 0 Да, я бы купил, но они дорого стоят Не купил бы, это слишком опасно У меня дома живёт собака (кошка, хомяк), мне вполне хватает Экзотические животные не должны быть в свободной продаже

Авторы Евгений Кузнецов