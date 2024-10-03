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3 октября, 14:36

Полиция нашла третьего кенгурёнка, которого из зоопарка выкрал карлик-злодей

Ирина Волк: Третьего детёныша кенгуру нашли в Подмосковном Королёве, он жив

Сотрудники полиции по Ярославской и Московской областям нашли третьего детёныша кенгуру. Малыша обнаружили в Подмосковном городе Королёве, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции нашли третьего детёныша кенгуру, он жив. Видео © Telegram / Ирина Волк

В результате оперативно-розыскных мероприятий животное было обнаружено живым и невредимым.

«Моими коллегами из УМВД России по Ярославской области и ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории г. Королёв Московской области обнаружен детёныш кенгуру, ранее похищенный из Ярославского зоопарка», — написала Волк. Расследование продолжается.

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Напомним, что всего за одну неделю из двух зоопарков похитили трёх кенгурят: одного в Ярославле, и двух под Калугой. Позже злодей, которым оказался мужчина небольшого роста, походивший на ребёнка, был задержан. Оказалось, что он уже успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку, а ещё один малыш скончался.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Наталья Афонина
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