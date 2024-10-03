Полиция нашла третьего кенгурёнка, которого из зоопарка выкрал карлик-злодей

Сотрудники полиции по Ярославской и Московской областям нашли третьего детёныша кенгуру. Малыша обнаружили в Подмосковном городе Королёве, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий животное было обнаружено живым и невредимым.

«Моими коллегами из УМВД России по Ярославской области и ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории г. Королёв Московской области обнаружен детёныш кенгуру, ранее похищенный из Ярославского зоопарка», — написала Волк. Расследование продолжается.