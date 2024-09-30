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30 сентября, 15:01

Из Ярославского зоопарка пропал кенгурёнок Крош, его могли похитить

Крош с мамой. Обложка © Telegram / Ярославский зоопарк

Крош с мамой. Обложка © Telegram / Ярославский зоопарк

В Ярославле возбудили уголовное дело о краже по факту пропажи малыша кенгуру из зоопарка. Об этом сообщает телеграм-канал УМВД по региону.

Малыш кенгуру по кличке Крош из Ярославского зоопарка. Видео © Telegram / Ярославский зоопарк

Как пишет 76.ru, кража была осуществлена в ночь на 27 сентября. Как сообщают представители зоопарка, самостоятельно кенгурёнок Крош не смог бы выбраться из вольера. В социальных сетях пишут, что неизвестные перелезли через забор и повредили силовой кабель, из-за чего камеры видеонаблюдения перестали работать.

Детёныш появился на свет прошлой зимой, а из сумки матери начал выглядывать только в начале весны. С наступлением лета Крош стал самостоятельно перемещаться по вольеру.

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Мария Любицкая
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