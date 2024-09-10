Российские таможенники остановили незаконное путешествие лемура Жоржетты в Казахстан
Таможенники пресекли вывоз редкого лемура из Оренбургской области в Казахстан
Кошачьий лемур. Обложка © Unsplash / William Warby
Мобильная группа Самарской таможни вместе пограничниками УФСБ по Оренбургской области пресекли вывоз в Казахстан редкого лемура. В Орске они задержали хозяйку зверька по кличке Жоржетта. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС).
Россиянка пыталась вывезти редкого лемура для размножения в Казахстан. Видео © ФТС России | ProТаможню
«Как пояснила хозяйка, лемура по кличке Жоржетта она везла для увеличения популяции данного вида, однако необходимые разрешительные документы не оформляла», — отметили в ФТС.
По правилам вывезти животное можно только после официального заключения от Росприродназдора. Против женщины возбудили дело об административном нарушении. На данный момент лемура планируют переместить на временное содержание в специализированный приёмник.
Кошачий лемур (Катта) включён в Приложение I Конвенции CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), как находящийся под угрозой вымирания.
Ранее Life.ru сообщал, как бизнесмен попытался вывезти из России жуткое чучело «медведя-война», выполненное из частей тела и шкуры животного. Однако разрешительных документов у мужчины не оказалось.