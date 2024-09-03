Бизнесмен хотел вывезти из РФ чучело «медведя-воина», но попался на границе
Таможенники РФ пресекли попытку вывезти в ОАЭ статую медведя из частей животных
Российские таможенники задержали бизнесмена, который пытался вывезти за рубеж статую медведя, выполненную из частей тела и шкуры животного, разрешение на экспорт у нарушителя отсутствовало. Об этом пишет ФТС.
«Статую медведя-воина из дериватов задержали балтийские таможенники. Медведь в боевом снаряжении с мечом, щитом и луком, а также другие фигуры, изображающие животных и вымышленных существ, пытался вывезти в ОАЭ российский предприниматель», — уточнили в ведомстве.
Как установила экспертиза, статуя сделана из различных частей животных, в том числе из шкуры бурого медведя, находящегося под угрозой исчезновения. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что таможенники нашли у жителя Китая 120 незадекларированных бюстгальтеров весом 14 килограммов, которые он собирался вывезти самолётом из Екатеринбурга в Пекин.