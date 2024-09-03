Бизнесмен хотел вывезти из РФ чучело «медведя-воина», но попался на границе Таможенники РФ пресекли попытку вывезти в ОАЭ статую медведя из частей животных 3 сентября, 09:34 Статуя медведя из шкуры животного. Фото © Telegram / ФТС РФ

Российские таможенники задержали бизнесмена, который пытался вывезти за рубеж статую медведя, выполненную из частей тела и шкуры животного, разрешение на экспорт у нарушителя отсутствовало. Об этом пишет ФТС.

Статуя медведя из шкуры животного. Фото © Telegram / ФТС РФ

«Статую медведя-воина из дериватов задержали балтийские таможенники. Медведь в боевом снаряжении с мечом, щитом и луком, а также другие фигуры, изображающие животных и вымышленных существ, пытался вывезти в ОАЭ российский предприниматель», — уточнили в ведомстве.

Как установила экспертиза, статуя сделана из различных частей животных, в том числе из шкуры бурого медведя, находящегося под угрозой исчезновения. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что таможенники нашли у жителя Китая 120 незадекларированных бюстгальтеров весом 14 килограммов, которые он собирался вывезти самолётом из Екатеринбурга в Пекин.

Авторы Татьяна Миссуми