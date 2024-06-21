Китаец попытался вывезти из России 120 бюстгальтеров на "обмен" В Екатеринбурге таможенники изъяли 14 кг бюстгальтеров у жителя Китая 21 июня, 19:19 В Екатеринбурге таможенники изъяли 14 килограмм бюстгальтеров у жителя Китая. Обложка © freepik / 4045

Таможенники нашли у жителя Китая 120 незадекларированных бюстгальтеров весом в 14 килограммов, которые он собирался вывезти самолётом из Екатеринбурга в Пекин. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

В Екатеринбурге таможенники изъяли 14 килограммов бюстгальтеров у жителя Китая. Фото © Ura.ru

В Екатеринбурге таможенники изъяли 14 килограммов бюстгальтеров у жителя Китая. Фото © Ura.ru

"Мужчина пояснил, что товар принадлежит его матери, владеющей магазином нижнего белья в Екатеринбурге. Изделия он вывозил на родину, чтобы обменять на фабрике на аналогичные бюстгальтеры другого цвета, а затем ввезти в Россию обратно и продать", — пояснили в ведомстве.

Мужчину задержали при прохождении "зелёного коридора" в аэропорту Кольцово. По его словам, он ничего не знал о необходимости декларировать груз. На нарушителя составлен административный протокол, ему грозит внушительный штраф с конфискацией товара.

Ранее Федеральная таможенная служба показала изъятые вблизи российско-грузинской границы балочные держатели для сброса ракет, которые злоумышленники пытались доставить на Украину. Установки в количестве шести единиц были обнаружены в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, ещё столько же найдено в Москве, где подельники киевского режима оборудовали мастерскую.

Авторы Татьяна Миссуми