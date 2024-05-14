Российские таможенники не дали ввезти из Эстонии подводный беспилотник

Российские таможенники на границе с Эстонией задержали мужчину, который хотел незаконно ввезти подводный беспилотник. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ФТС России.

Таможенники предотвратили ввоз беспилотника на границе с Эстонией. Видео © Пресс-служба ФТС России

Проживающий в Эстонии 50-летний мужчина без гражданства хотел ввезти устройство в Россию. Сотрудники таможни в пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области изъяли беспилотный подводный аппарат. Инспектор при сканировании кейса заметил технически сложную конструкцию с комплектующими — внутри оказался восьмивинтовой китайский беспилотник Chasing M2 с широкоугольной камерой. В ФТС добавили, что устройство является профессиональным подводным дроном.

Кейс с подводным дроном. Фото © Пресс-служба ФТС России

Мужчина рассказал таможенникам, что собирался добраться с этим устройством до Санкт-Петербурга, там он хотел продать дрон. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Нарушителю грозит штраф и изъятие товара.