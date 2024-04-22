Таможенники передали в зону СВО шесть конфискованных автомобилей
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Передачу трех легковых авто в зону специальной военной операции организовали таможенники: машины отправились в батальон, сформированный в Татарстане, сообщает пресс-служба ФТС. Еще две машины передали представителям Минобороны самарские таможенники, одну — Башкортостанская таможня.
"Все транспортные средства были конфискованы за нарушения таможенного законодательства. По решению суда их признали собственностью государства, после чего автомобили передали на нужды СВО", — сообщает пресс-служба ведомства.
Всего же в первом квартале 2024 года таможенные органы передали в социальные учреждения и на нужды СВО товары стоимостью более 260 млн рублей. Это транспортные средства, строительные материалы, амуниция, квадрокоптеры, рации, бинокли, металлоискатели, постельные принадлежности, одежда и обувь. Всего более 200 товарных позиций.
А ранее в зону СВО передали инновационные носилки, которые подарят раненым тот самый "золотой час". По словам военных медиков, одно из самых распространённых ранений, которые получают бойцы, — это ранение после встречи с дронами различных типов. Быстрая эвакуация позволяет сократить риск большой потери крови. А для тяжелораненых фактор времени имеет несомненное значение. Если пострадавший получает доступ к квалифицированной медпомощи в течение первого часа после получения травмы, то обеспечивается самый высокий уровень выживаемости и значительное снижение риска осложнений. Это время и называется "золотым часом", который начинается с момента получения травмы.