Помощник на передовой: Для бойцов СВО создали мотопса на пульте управления
SHOT: Житель Арзамаса создал и передал в зону СВО мотопса на пульте управления
Житель Арзамаса создал и передал в зону СВО двухмоторную машину на пульте управления. Такой мотопёс, как считает разработчик, поможет нашим бойцам эвакуировать раненых из труднодоступных мест, а также перевозить продовольствие и доставлять технику, сообщает SHOT.
Житель Арзамаса создал и передал в зону СВО мотопса на пульте управления. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, мотопса россиянин собрал прямо у себя в гараже в свободное от работы время. Для того чтобы сделать машину проходимой, он использовал запчасти от мотовездехода. Техникой может управлять водитель, а при установке специального оборудования рулить можно дистанционно. Первый экземпляр из Нижегородской области волонтёры уже передали штурмовикам в ЛНР. Теперь мотопса ожидает испытание на боевом задании.
Ранее Life.ru сообщал, что для бойцов СВО создали уникальные насадки на автомат Калашникова. Челябинские инженеры передали на фронт уже более тысячи экземпляров, в перспективе — запуск массового производства.
Кадр из видео Telegram / SHOT