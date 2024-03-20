Регион

Уведомления отключены

20 марта, 16:56

Помощник на передовой: Для бойцов СВО создали мотопса на пульте управления

SHOT: Житель Арзамаса создал и передал в зону СВО мотопса на пульте управления

Житель Арзамаса создал и передал в зону СВО двухмоторную машину на пульте управления. Такой мотопёс, как считает разработчик, поможет нашим бойцам эвакуировать раненых из труднодоступных мест, а также перевозить продовольствие и доставлять технику, сообщает SHOT.

Житель Арзамаса создал и передал в зону СВО мотопса на пульте управления. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, мотопса россиянин собрал прямо у себя в гараже в свободное от работы время. Для того чтобы сделать машину проходимой, он использовал запчасти от мотовездехода. Техникой может управлять водитель, а при установке специального оборудования рулить можно дистанционно. Первый экземпляр из Нижегородской области волонтёры уже передали штурмовикам в ЛНР. Теперь мотопса ожидает испытание на боевом задании.

Ранее Life.ru сообщал, что для бойцов СВО создали уникальные насадки на автомат Калашникова. Челябинские инженеры передали на фронт уже более тысячи экземпляров, в перспективе — запуск массового производства.

В РАН рассказали об уникальных бронежилетах для бойцов СВО
В РАН рассказали об уникальных бронежилетах для бойцов СВО
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров