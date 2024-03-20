Помощник на передовой: Для бойцов СВО создали мотопса на пульте управления

Житель Арзамаса создал и передал в зону СВО двухмоторную машину на пульте управления. Такой мотопёс, как считает разработчик, поможет нашим бойцам эвакуировать раненых из труднодоступных мест, а также перевозить продовольствие и доставлять технику, сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, мотопса россиянин собрал прямо у себя в гараже в свободное от работы время. Для того чтобы сделать машину проходимой, он использовал запчасти от мотовездехода. Техникой может управлять водитель, а при установке специального оборудования рулить можно дистанционно. Первый экземпляр из Нижегородской области волонтёры уже передали штурмовикам в ЛНР. Теперь мотопса ожидает испытание на боевом задании.