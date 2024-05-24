ФТС показала установки для сброса ракет, которые хотели вывезти на Украину

Федеральная таможенная служба показала изъятые вблизи российско-грузинской границы балочные держатели для сброса ракет, которые злоумышленники пытались доставить на Украину. Установки в количестве шести единиц были обнаружены в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, ещё столько же найдено в Москве, где подельники киевского режима оборудовали мастерскую.

По данным ФТС, сборкой и перекраской балочных держателей в столице РФ по указанию зарубежных координаторов занималась супружеская пара. За транспортировку же отвечали два гражданина Грузии.

"В отношении москвичей и водителя возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы", — сказано в сообщении.