ФТС показала установки для сброса ракет, которые хотели вывезти на Украину
Изъятые на границе балочные держатели для сброса ракет. Обложка © Telegram / ФТС России | ProТаможню
Федеральная таможенная служба показала изъятые вблизи российско-грузинской границы балочные держатели для сброса ракет, которые злоумышленники пытались доставить на Украину. Установки в количестве шести единиц были обнаружены в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, ещё столько же найдено в Москве, где подельники киевского режима оборудовали мастерскую.
По данным ФТС, сборкой и перекраской балочных держателей в столице РФ по указанию зарубежных координаторов занималась супружеская пара. За транспортировку же отвечали два гражданина Грузии.
"В отношении москвичей и водителя возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы", — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что речь идёт о балочных держателях БД3-57КР-В, которые были украдены с авиаремонтного завода в саратовском Энгельсе. Устройства предназначены для установки на вертолёты Ми-8.