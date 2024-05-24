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Регион
24 мая, 19:41

ФТС показала установки для сброса ракет, которые хотели вывезти на Украину

Изъятые на границе балочные держатели для сброса ракет. Обложка © Telegram / ФТС России | ProТаможню

Изъятые на границе балочные держатели для сброса ракет. Обложка © Telegram / ФТС России | ProТаможню

Федеральная таможенная служба показала изъятые вблизи российско-грузинской границы балочные держатели для сброса ракет, которые злоумышленники пытались доставить на Украину. Установки в количестве шести единиц были обнаружены в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, ещё столько же найдено в Москве, где подельники киевского режима оборудовали мастерскую.

По данным ФТС, сборкой и перекраской балочных держателей в столице РФ по указанию зарубежных координаторов занималась супружеская пара. За транспортировку же отвечали два гражданина Грузии.

"В отношении москвичей и водителя возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы", — сказано в сообщении.

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Украинец попался в Кракове с картиной голландского художника, украденной 20 лет назад

Ранее Life.ru сообщал, что речь идёт о балочных держателях БД3-57КР-В, которые были украдены с авиаремонтного завода в саратовском Энгельсе. Устройства предназначены для установки на вертолёты Ми-8.

Илья Пушкарев
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