Грузинско-российский квартет украл держатели ракет для Ми-8

Двое грузинских граждан и семейная пара из Москвы решили "позаимствовать" в России держатели ракет для Ми-8. С помощью таких можно оснастить ракетами даже гражданский вертолёт. Предположительно, квартет двигался на Украину. Об этом пишет Mash.

Ракетные воры украли шесть балочных держателей БД3-57КР-В на авиационном ремонтном заводе в городе Энгельсе Саратовской области. Сотрудники правоохранительных органов сумели вычислить подозреваемых, а пропавший военный груз нашли в одном из московских гаражей на Кусковской улице.

Были задержаны четверо предполагаемых воров: двое мужчин из Грузии и семейная пара из России. Сейчас следствие выясняет, являлась ли Украина одной из точек их маршрута. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.