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Регион
24 мая, 11:50

Грузинско-российский квартет украл держатели ракет для Ми-8

Двое грузин и семейная пара из РФ украли ракетные держатели для Ми-8 в Энгельсе

Вертолёт Ми-8. Фото © Wikipedia

Вертолёт Ми-8. Фото © Wikipedia

Двое грузинских граждан и семейная пара из Москвы решили "позаимствовать" в России держатели ракет для Ми-8. С помощью таких можно оснастить ракетами даже гражданский вертолёт. Предположительно, квартет двигался на Украину. Об этом пишет Mash.

Ракетные воры украли шесть балочных держателей БД3-57КР-В на авиационном ремонтном заводе в городе Энгельсе Саратовской области. Сотрудники правоохранительных органов сумели вычислить подозреваемых, а пропавший военный груз нашли в одном из московских гаражей на Кусковской улице.

Были задержаны четверо предполагаемых воров: двое мужчин из Грузии и семейная пара из России. Сейчас следствие выясняет, являлась ли Украина одной из точек их маршрута. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

Украинец попался в Кракове с картиной голландского художника, украденной 20 лет назад
Украинец попался в Кракове с картиной голландского художника, украденной 20 лет назад

Правоохранителям не составило труда вычислить воров, укравших громоздкие держатели для ракет. Гораздо труднее найти киберпреступника, который крадёт терабайты информации, не присутствуя в самом хранилище. Ранее хакеры вскрыли сайт британского Минобороны и вытащили оттуда все личные данные сотрудников ведомства.

Владимир Озеров
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