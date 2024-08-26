Псковские таможенники передали Минкультуры шесть антикварных книг и икону

Шесть антикварных книг и икону передали Минкультуры псковские сотрудники таможни. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Псалтырь пытался вывезти гражданин Украины через п/п Бурачки. Печатное издание создано более 100 лет назад. Мужчина был привлечён к административной ответственности с конфискацией товара», — говорится в сообщении таможенников.

Альбомы с нотами Франца Шуберта. Фото © Telegram / ФТС России

Книга «Сочинения В.Г. Белинского». Фото © Telegram / ФТС России

Инспекторы также обнаружили книгу «Сочинения В.Г. Белинского» с портретом и факсимиле автора в багаже женщины, которая пыталась покинуть пределы России. Экспертиза показала, что это издание обладает культурной ценностью. Кроме того, таможенники нашли и изъяли Библию на латышском в багаже россиянина, пытавшегося вывезти книгу без декларации и необходимых разрешений.

Библию на латышском языке. Фото © Telegram / ФТС России

В ФТС сообщили, что был изъят сборник церковных песнопений, выпущенный в 1910 году, а также альбомы с нотами Франца Шуберта и увертюрами Вебера для фортепиано, которые гражданин Сербии ввёз без необходимых разрешений. Владелец отказался вернуть эти предметы, и они остались в России. Кроме того, инспекторы на пункте пропуска Убылинка предотвратили вывоз иконы Святого Николая Чудотворца, выполненной на деревянном основании. Суд постановил передать икону в государственную собственность.

Икона Св. Николая Чудотворца. Фото © Telegram / ФТС России