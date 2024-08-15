На Урале учитель заработал срок за фарцовку немецкими наградами
Учитель задержан на Урале за покупку 57 немецких госнаград с целью перепродажи
Изъятые у педагога немецкие медали. Обложка © Telegram / ФТС России | ProТаможню
Екатеринбургские таможенники задержали россиянина, который заказал из Мюнхена 57 немецких госнаград времён Первой и Второй мировых войн. Медали, ордена, значки и франчики любитель раритетов нашёл на интернет-аукционе, купив их с целью дальнейшей перепродажи коллекционерам, сообщили в ФТС России.
"Изъяты наградные кресты 1913–1925 годов, медали, знаки отличия и значки 1933–1945 годов, среди них Железный крест Третьего рейха, медали за выслугу в вермахте, крест "За военные заслуги" второй степени, значок с имперским орлом и другие", — гласит пост.
Экспертиза установила, что посылка содержит предметы, созданные свыше 50 лет назад, а потому они являются культурной ценностью. В отношении мужчины, которым оказался учитель физкультуры, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как уточняет Ura.ru, согласно данным экспертизы, партия медалей стоит около 300 тысяч рублей.
Не менее интересный случай произошёл недавно и в соседней Белоруссии. Жителя страны поймали на попытке ввезти на родину сотни пуль и гильз, примотав их скотчем к ногам. Его сообщник оказался не сообразительнее: второй фигурант положил тысячи винтовочных пуль в ящик с инструментами.