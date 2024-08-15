На Урале учитель заработал срок за фарцовку немецкими наградами

Екатеринбургские таможенники задержали россиянина, который заказал из Мюнхена 57 немецких госнаград времён Первой и Второй мировых войн. Медали, ордена, значки и франчики любитель раритетов нашёл на интернет-аукционе, купив их с целью дальнейшей перепродажи коллекционерам, сообщили в ФТС России.

"Изъяты наградные кресты 1913–1925 годов, медали, знаки отличия и значки 1933–1945 годов, среди них Железный крест Третьего рейха, медали за выслугу в вермахте, крест "За военные заслуги" второй степени, значок с имперским орлом и другие", — гласит пост.

Экспертиза установила, что посылка содержит предметы, созданные свыше 50 лет назад, а потому они являются культурной ценностью. В отношении мужчины, которым оказался учитель физкультуры, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как уточняет Ura.ru, согласно данным экспертизы, партия медалей стоит около 300 тысяч рублей.