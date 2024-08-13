Иностранец пытался ввезти в Армению наркотики в "вине" и умер, сделав глоток по указке таможенников
В Ереване умер гражданин Бразилии, выпивший по указке таможни ввезённую жидкость
Гражданин Бразилии умер в ереванском аэропорту "Звартноц" после того, как сотрудники таможни попросили его выпить привезённую из-за рубежа жидкость. Об этом рассказало издание Hraparak со ссылкой на правоохранительные органы. Трагический случай сотряс зону прилёта воздушной гавани несколько дней назад.
Так, прилетев в Армению, мужчина нёс в руке неизвестную жидкость. В беседе с таможенниками он заявил, что внутри бутылки — вино.
"Вместо того чтобы проверить содержимое бутылки, таможенники заставили бразильца выпить жидкость, после чего его состояние резко ухудшилось", – говорится в материале издания.
По данным издания, внутри были наркотики. Мужчину экстренно госпитализировали, но он скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве, назначены экспертизы.
Недавно в Петербурге Гражданку Молдовы и Румынынии Маринану Тивалт осудили на 16 лет за продажу 60 килограммов кокаина. Торговать "запрещёнкой" её убедил бойфренд, который обещал взять всю вину на себя. Разумеется, этого не произошло. До последнего она рассказывала следствию, что прилетела в РФ якобы для искусственного оплодотворения, но после вынесения приговора во всём созналась.
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