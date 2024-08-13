Иностранец пытался ввезти в Армению наркотики в "вине" и умер, сделав глоток по указке таможенников

Гражданин Бразилии умер в ереванском аэропорту "Звартноц" после того, как сотрудники таможни попросили его выпить привезённую из-за рубежа жидкость. Об этом рассказало издание Hraparak со ссылкой на правоохранительные органы. Трагический случай сотряс зону прилёта воздушной гавани несколько дней назад.

Так, прилетев в Армению, мужчина нёс в руке неизвестную жидкость. В беседе с таможенниками он заявил, что внутри бутылки — вино.

"Вместо того чтобы проверить содержимое бутылки, таможенники заставили бразильца выпить жидкость, после чего его состояние резко ухудшилось", – говорится в материале издания.

По данным издания, внутри были наркотики. Мужчину экстренно госпитализировали, но он скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве, назначены экспертизы.