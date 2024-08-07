Обманута любимым: В РФ молдаванке дали серьёзный срок за сбыт 60 кило кокаина по просьбе бойфренда
В Петербурге гражданку Молдовы осудили на 16 лет за сбыт 60 килограммов кокаина
Мариана Тивалт в суде Петербурга. Обложка © Telegram / ЛЕБЕДИНОЕ озеро
Гражданку Молдовы и Румынии Маринану Тивалт в Петербурге осудили на 16 лет за продажу 60 килограммов кокаина. Об этом стало известно из сообщений руководителя Объединённой пресс-службы судов Дарья Лебедева. Причём в этом деле не обошлось без любви.
Ещё в 2021 году бойфренд девушки и его друзья предложили ей поработать в Северной столице. Осуждённую отпугнула связь с веществами, но молодой человек уверил, что возьмёт всю вину на себя. С момента задержания и до самого суда Тивалт открещивалась от противоправных действий и говорила, что прибыла в Россию для искусственного оплодотворения. Теперь её ждёт 16 лет колонии общего режима. После вынесения приговора она раскаялась и сказала, что бойфренд её подставил.
Недавно в Испании полицейские изъяли более четырёх тонн кокаина, который пытались незаконно ввезти через порт Барселоны и другие европейские гавани. Во время одной из проверок гражданская гвардия обнаружила более четырёх тонн наркотика, который был спрятан среди мешков с рисом.