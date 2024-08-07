Обманута любимым: В РФ молдаванке дали серьёзный срок за сбыт 60 кило кокаина по просьбе бойфренда

Гражданку Молдовы и Румынии Маринану Тивалт в Петербурге осудили на 16 лет за продажу 60 килограммов кокаина. Об этом стало известно из сообщений руководителя Объединённой пресс-службы судов Дарья Лебедева. Причём в этом деле не обошлось без любви.

Ещё в 2021 году бойфренд девушки и его друзья предложили ей поработать в Северной столице. Осуждённую отпугнула связь с веществами, но молодой человек уверил, что возьмёт всю вину на себя. С момента задержания и до самого суда Тивалт открещивалась от противоправных действий и говорила, что прибыла в Россию для искусственного оплодотворения. Теперь её ждёт 16 лет колонии общего режима. После вынесения приговора она раскаялась и сказала, что бойфренд её подставил.