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26 июля, 18:38

В Испании показали видео, как полиция нашла 4 тонны кокаина в мешках из-под риса

Reuters: Испанская полиция изъяла рекордные 4 т кокаина в порту Барселоны

Мешки из-под риса в Барселоне. Обложка © X / guardiancivil

Мешки из-под риса в Барселоне. Обложка © X / guardiancivil

В Испании полицейские изъяли более четырёх тонн кокаина, который пытались незаконно ввезти через порт Барселоны и другие европейские гавани. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы испанского королевства.

Испанские полицейские изъяли свыше четырёх тонн кокаина в мешках из-под риса. Видео © X / guardiancivil

Уточняется, что центральное подразделение полиции ещё в прошлом году начало расследование в отношении испанской компании, которая перевозила контейнеры с рисом из Парагвая в Барселону. Во время одной из проверок гражданская гвардия обнаружила более четырёх тонн наркотика, который был спрятан среди мешков с рисом. Это оказалось абсолютным рекордом за последний период.

Известно, что в ходе операции были задержаны десять членов банды. В рамках совместного расследования полиция Парагвая перехватила около 3,3 тонны кокаина.

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У побережья США обнаружили акул с ударной дозой кокаина в организме

А ранее Life.ru рассказывал, что в Эквадоре нашли более трёх тонн кокаина в бананах, которые собирались отправить в Россию. Наркотики обнаружила при досмотре грузовых контейнеров служебная собака.

Дарья Нарыкова
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