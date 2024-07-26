В Испании показали видео, как полиция нашла 4 тонны кокаина в мешках из-под риса

В Испании полицейские изъяли более четырёх тонн кокаина, который пытались незаконно ввезти через порт Барселоны и другие европейские гавани. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы испанского королевства.

Испанские полицейские изъяли свыше четырёх тонн кокаина в мешках из-под риса. Видео © X / guardiancivil

Уточняется, что центральное подразделение полиции ещё в прошлом году начало расследование в отношении испанской компании, которая перевозила контейнеры с рисом из Парагвая в Барселону. Во время одной из проверок гражданская гвардия обнаружила более четырёх тонн наркотика, который был спрятан среди мешков с рисом. Это оказалось абсолютным рекордом за последний период.

Известно, что в ходе операции были задержаны десять членов банды. В рамках совместного расследования полиция Парагвая перехватила около 3,3 тонны кокаина.