В Эквадоре нашли более трёх тонн кокаина в направлявшихся в Россию бананах

В Эквадоре полиция обнаружила более трёх тонн кокаина в бананах, которые направлялись в РФ. Об этом сообщил местный портал Ecuavisa со ссылкой на правоохранителей.

Уточняется, что наркотики обнаружила при досмотре грузовых контейнеров служебная собака. Всего в тайниках было спрятано около трёх тонн в 3190 прямоугольных блоках, завёрнутых в упаковочную ленту. В полиции отметили, что цена такой партии в Эквадоре — около 6,6 миллиона долларов, однако в России она бы составила 254 миллиона. Теперь в деле разбираются правоохранители.