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3 июля, 11:17

В Эквадоре нашли более трёх тонн кокаина в направлявшихся в Россию бананах

В Эквадоре полиция обнаружила более трёх тонн кокаина в бананах, которые направлялись в РФ. Об этом сообщил местный портал Ecuavisa со ссылкой на правоохранителей.

Уточняется, что наркотики обнаружила при досмотре грузовых контейнеров служебная собака. Всего в тайниках было спрятано около трёх тонн в 3190 прямоугольных блоках, завёрнутых в упаковочную ленту. В полиции отметили, что цена такой партии в Эквадоре — около 6,6 миллиона долларов, однако в России она бы составила 254 миллиона. Теперь в деле разбираются правоохранители.

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А ранее в Германии обнаружили и изъяли крупнейшую партию кокаина в истории страны. Официальные данные об объёмах не приводились, однако, по информации источников, речь идёт о 35 тоннах. Наркотики были найдены в коробках с фруктами. Оценочная стоимость партии составляет 30 млрд евро.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hanna_photo

Александра Мышляева
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