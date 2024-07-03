В Эквадоре нашли более трёх тонн кокаина в направлявшихся в Россию бананах
В Эквадоре полиция обнаружила более трёх тонн кокаина в бананах, которые направлялись в РФ. Об этом сообщил местный портал Ecuavisa со ссылкой на правоохранителей.
Уточняется, что наркотики обнаружила при досмотре грузовых контейнеров служебная собака. Всего в тайниках было спрятано около трёх тонн в 3190 прямоугольных блоках, завёрнутых в упаковочную ленту. В полиции отметили, что цена такой партии в Эквадоре — около 6,6 миллиона долларов, однако в России она бы составила 254 миллиона. Теперь в деле разбираются правоохранители.
А ранее в Германии обнаружили и изъяли крупнейшую партию кокаина в истории страны. Официальные данные об объёмах не приводились, однако, по информации источников, речь идёт о 35 тоннах. Наркотики были найдены в коробках с фруктами. Оценочная стоимость партии составляет 30 млрд евро.
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