25 тонн за 30 млрд: В Германии нашли рекордную партию кокаина

В Германии обнаружена и изъята крупнейшая партия кокаина в истории страны, об этом сообщило Центральное управление по борьбе с организованной преступностью и Таможенное криминальное ведомство федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

Операции по изъятию проводились в семи федеральных землях. Официально данные об объёмах наркотиков не приводилось, но агентство DPA сообщает, что речь идёт о 35 тоннах наркотика. А газета Bild уточняет, что наркотики были найдены "в коробках с фруктами, спрятанными между ананасов". Оценочная стоимость партии составляет 30 млрд евро.