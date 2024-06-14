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14 июня, 14:11

25 тонн за 30 млрд: В Германии нашли рекордную партию кокаина

DPA: в Германии изъяли партию кокаина весом 35 тонн

В Германии обнаружена и изъята крупнейшая партия кокаина в истории страны, об этом сообщило Центральное управление по борьбе с организованной преступностью и Таможенное криминальное ведомство федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

Операции по изъятию проводились в семи федеральных землях. Официально данные об объёмах наркотиков не приводилось, но агентство DPA сообщает, что речь идёт о 35 тоннах наркотика. А газета Bild уточняет, что наркотики были найдены "в коробках с фруктами, спрятанными между ананасов". Оценочная стоимость партии составляет 30 млрд евро.

Во время операций в семи регионах Германии были арестованы семь человек.

Александра Вишнякова
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