В Амстердаме признали неэффективной политику по борьбе с наркотиками

Глава Амстердама Фемке Халсема заявила, что сбыт тяжёлых наркотических веществ, таких как кокаин и экстези, должен регулироваться государством. По её словам, это единственный способ борьбы с наркоторговлей.

"Я думаю, что некоторые наркотики опасны, и я также считаю, что было бы разумно сократить употребление наркотиков. Однако я также замечаю, что то, как мы это делаем, не помогает… нам нужно подумать о более эффективных способах регулирования наркотиков", — передаёт её слова агентство AFP.

По её мнению, методы борьбы с бесконтрольным сбытом наркотиков в обход властей не дали никакого эффекта, на улицах продают кокаин по той же цене, что была и раньше.

"Разве не нелепо то, что мы оставляем наркоторговлю преступникам и не пытаемся найти способ создать цивилизованный рынок?" — интересуется мэр Амстердама.

Халсема отметила, что вместе с регулируемым рынком кокаина она готова начать работу и над организацией рынка, который будет отвечать за продажу экстези.