В Амстердаме признали неэффективной политику по борьбе с наркотиками
Мэр Амстердама призвала к регулировке продажи кокаина и экстези
Глава Амстердама Фемке Халсема заявила, что сбыт тяжёлых наркотических веществ, таких как кокаин и экстези, должен регулироваться государством. По её словам, это единственный способ борьбы с наркоторговлей.
"Я думаю, что некоторые наркотики опасны, и я также считаю, что было бы разумно сократить употребление наркотиков. Однако я также замечаю, что то, как мы это делаем, не помогает… нам нужно подумать о более эффективных способах регулирования наркотиков", — передаёт её слова агентство AFP.
По её мнению, методы борьбы с бесконтрольным сбытом наркотиков в обход властей не дали никакого эффекта, на улицах продают кокаин по той же цене, что была и раньше.
"Разве не нелепо то, что мы оставляем наркоторговлю преступникам и не пытаемся найти способ создать цивилизованный рынок?" — интересуется мэр Амстердама.
Халсема отметила, что вместе с регулируемым рынком кокаина она готова начать работу и над организацией рынка, который будет отвечать за продажу экстези.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Германии приняли решение легализовать марихуану, закрыв глаза на критику политиков и представителей медицины, которые заявляли, что легалайз приведёт лишь к усугублению проблемы с запрещёнными веществами в стране.
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