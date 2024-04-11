В Думе прояснили условия, при которых за наркотики в кино не будут наказывать
Профильный комитет Государственной думы по охране здоровья определил, при каких условиях будут разрешены сцены с наркотиками в кино, сериалах, музыке и других видах искусства. Упоминание будет допущено при указании ответственности за незаконный оборот и вред здоровью. Об этом стало известно из принятых комитетом правок ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды оборота наркотиков.
"Распространение подобных фильмов и литературы разрешается, если указана информация об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и вреде здоровью. Внесённый Правительством России законопроект был принят Думой в первом чтении прошлой весной", — сообщает ТАСС, ссылаясь на имеющийся в распоряжении редакции документ.
Также предупреждение должно включать упоминание о психических расстройствах, расстройствах поведения и об иных заболеваниях, которые могут стать пагубными для здорового человека. Однако при всём этом произведение не должно содержать в себе сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, о местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений.
А ранее в Госдуме призвали запретить реалити-шоу "Мама в 16" (раньше называлось "Беременна в 16") за пропаганду ценностей, вредящих развитию подростков. Там убеждены, что ранняя беременность вызвана в первую очередь неправильным подходом к воспитанию, из-за которого дети "занимаются не тем, чем надо", вместо уроков.
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