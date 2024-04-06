"Хана" через 40 лет: Работавшего с "Кино" и "Аквариумом" продюсера обвинили в пропаганде наркотиков

В песнях питерского андерграундного композитора, поэта и продюсера Алексея Вишни нашли пропаганду наркотиков. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

"На странице [Алексея Вишни] во "ВКонтакте" обнаружили музыкальные композиции "Шприц" и "Нам хана", в которых специалисты Московского центра наркологии также усмотрели пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ", — говорится в её телеграм-канале.

Трек "Шприц" недавно попал в тренды соцсети TikTok, при этом выпущен он был в 1991 году госкомпанией "Мелодия". Альбом с этой композицией назывался "Танцы на битом стекле" и не вызвал вопросов у цензуры СССР. Кроме того, у правоохранителей есть вопросы к песне "Нам хана", увидевшей свет в середине 90-х годов. Сам автор не признаёт своей вины и утверждает, что композиции создавались в совсем другие времена — однако и тогда не преследовали цели пропагандировать запрещённые вещества, а текст "Нам хана" и вовсе повествует об ответственности.

Правоохранителям его аргументы не показались очень убедительными. Вышеупомянутые записи квалифицируются по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). Вишня прославился не только сольным творчеством, но и работой со знаменитыми отечественными рок-командами "Кино", "Аквариум" и "Ноль".