"Хана" через 40 лет: Работавшего с "Кино" и "Аквариумом" продюсера обвинили в пропаганде наркотиков
В песне композитора Вишни "Шприц" и "Нам хана" нашли пропаганду наркотиков
Композитор и поэт Алексей Вишня. Обложка © VK / Алексей Вишня
В песнях питерского андерграундного композитора, поэта и продюсера Алексея Вишни нашли пропаганду наркотиков. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
"На странице [Алексея Вишни] во "ВКонтакте" обнаружили музыкальные композиции "Шприц" и "Нам хана", в которых специалисты Московского центра наркологии также усмотрели пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ", — говорится в её телеграм-канале.
Трек "Шприц" недавно попал в тренды соцсети TikTok, при этом выпущен он был в 1991 году госкомпанией "Мелодия". Альбом с этой композицией назывался "Танцы на битом стекле" и не вызвал вопросов у цензуры СССР. Кроме того, у правоохранителей есть вопросы к песне "Нам хана", увидевшей свет в середине 90-х годов. Сам автор не признаёт своей вины и утверждает, что композиции создавались в совсем другие времена — однако и тогда не преследовали цели пропагандировать запрещённые вещества, а текст "Нам хана" и вовсе повествует об ответственности.
Правоохранителям его аргументы не показались очень убедительными. Вышеупомянутые записи квалифицируются по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). Вишня прославился не только сольным творчеством, но и работой со знаменитыми отечественными рок-командами "Кино", "Аквариум" и "Ноль".
Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте. Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить реалити-шоу "Мама в 16" (раньше называлось "Беременна в 16") за пропаганду ценностей, вредящих развитию подростков. Парламентарий убеждён, что ранняя беременность вызвана в первую очередь неправильным подходом к воспитанию, из-за которого дети "занимаются не тем, чем надо", вместо уроков.