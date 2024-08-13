Украинец, расчленивший россиянку в Перу, курил наркотики над телом и заявлял, что "убивает демона"
В Перу арестовали украинца, убившего и расчленившего россиянку
Предполагаемый убийца Иван Кузьмин в момент задержания и предполагаемая жертва Людмила Лазаренко. Обложка © peru21 / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lucia_lazarenko
Украинца Ивана Кузьмина, убившего и расчленившего россиянку на ретрите в Перу, отправили под арест на девять месяцев — на время расследования. Как пишет SHOT, на суде выступили свидетели преступления — работники центра Dos Mundos. Они рассказали, что убийца продолжал употреблять наркотики прямо над окровавленным телом, а затем заявил, что "убивает демона".
Суд над украинцем Иваном Кузнецовым, убившим в Перу россиянку Людмилу Лазаренко. Видео © SHOT
Напомним, ранее в перуанском Юримагуасе неадекватный украинец Иван Кузьмин убил и расчленил россиянку Людмилу Лазаренко. Всё произошло 8 августа в центре комплексного развития Dos Mundos. Сотрудники услышали страшные крики: оказалось, что украинец запер и до смерти избил свою жертву, после чего расчленил тело. В момент задержания гражданин Украины в неадекватном состоянии из-за воздействия психоактивных веществ, кусался и брыкался. Как выяснилось позже, Людмила и Иван вместе употребляли мухоморы.