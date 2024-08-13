Украинец, расчленивший россиянку в Перу, курил наркотики над телом и заявлял, что "убивает демона"

Украинца Ивана Кузьмина, убившего и расчленившего россиянку на ретрите в Перу, отправили под арест на девять месяцев — на время расследования. Как пишет SHOT, на суде выступили свидетели преступления — работники центра Dos Mundos. Они рассказали, что убийца продолжал употреблять наркотики прямо над окровавленным телом, а затем заявил, что "убивает демона".