Россиянка во время ретрита в Перу употребляла яд жаб и мухоморы вместе со своим убийцей Погибшая в Перу россиянка жила со своим убийцей в одном доме 12 августа, 13:40 Предполагаемый убийца Иван Кузьмин в момент задержания и предполагаемая жертва Людмила Лазаренко. Обложка © peru21 / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lucia_lazarenko

Жестоко убитая в Перу россиянка во время ретрита курила вещество из яда жаб и употребляла мухоморы вместе с украинским знакомым, который позже и расправился с ней. Об этом узнал SHOT.

Как выяснил телеграм-канал, в центре Dos Mundos лечили от наркотической и алкогольной зависимостей. Участники ретрита проходили различные обряды, а после употребляли разную запрещёнку: мухоморы, вещества на основе яда жаб и другое. Им даже присылали посылку с веществами из Мексики.

Людмила Лазаренко и убивший её Иван Кузьмин часто появлялись в центре вместе, были в хорошем настроении. Незадолго до убийства Лазаренко планировала улететь на Пхукет, где живут её муж и две дочки. Женщина уехала из центра в аэропорт Лимы, но спустя некоторое время неожиданно вернулась в Dos Mundos. Там она снова встретила Кузьмина, вместе с которым жила в одном доме. Они съели несколько галлюциногенных мухоморов, после которых Иван окончательно потерял контроль над собой и жестоко убил россиянку. Известно, что он также сам регулярно организовывал ретриты, однако вне центра.

В Dos Mundos заявили, что Кузьмин и Лазаренко проходили лечение в центре несколько месяцев назад, но сейчас никакого отношения к нему не имели и якобы появлялись там как друзья ретрита.

Напомним, в перуанском Юримагуасе неадекватный украинец Иван Кузьмин убил и расчленил россиянку Людмилу Лазаренко. Всё произошло 8 августа в центре комплексного развития Dos Mundos. Сотрудники услышали страшные крики. Оказалось, что украинец запер и до смерти избил свою жертву, после чего расчленил тело. В момент задержания гражданин Украины был в неадекватном состоянии из-за воздействия психоактивных веществ и оказывал сопротивление. Это попало на видео.

Авторы Александра Вишнякова