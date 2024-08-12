Кусался и брыкался: Появилось видео задержания украинца, расчленившего россиянку в Перу
СМИ опубликовали видео задержания украинца, жестоко убившего россиянку в Перу
Зарубежные средства массовой информации обнародовали кадры задержания и транспортировки из отеля связанного украинца Ивана Кузьмина, который, по предположению правоохранительных органов, убил и расчленил гражданку РФ Людмилу Лазаренко в Перу. Как передаёт местная телесеть Panamericana Televisiоn, когда мужчину обнаружили, он находился под воздействием психоактивных веществ.
Момент задержания и транспортировки подозреваемого в убийстве россиянки украинца. Видео © panamericana.pe
На предоставленной видеозаписи можно увидеть, как гражданин Украины во время задержания кусается, кричит и брыкается. Перуанские стражи правопорядка заявили, что он употреблял психоделические грибы и наркотик аяуаску. Сейчас украинец находится под стражей.
Напомним, что трагедия произошла 8 августа в оздоровительном центре Dos Mundos в перуанском городе Юримагуас. В день убийства сотрудники услышали страшные крики, которые доносились из комнаты, в которой находились 38-летний гражданин Украины Иван Кузьмин и 44-летняя россиянка Людмила Лазаренко. Мужчина запер её в помещении, избил до смерти и после этого расчленил тело.