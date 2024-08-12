Кусался и брыкался: Появилось видео задержания украинца, расчленившего россиянку в Перу

Зарубежные средства массовой информации обнародовали кадры задержания и транспортировки из отеля связанного украинца Ивана Кузьмина, который, по предположению правоохранительных органов, убил и расчленил гражданку РФ Людмилу Лазаренко в Перу. Как передаёт местная телесеть Panamericana Televisiоn, когда мужчину обнаружили, он находился под воздействием психоактивных веществ.

Момент задержания и транспортировки подозреваемого в убийстве россиянки украинца. Видео © panamericana.pe

На предоставленной видеозаписи можно увидеть, как гражданин Украины во время задержания кусается, кричит и брыкается. Перуанские стражи правопорядка заявили, что он употреблял психоделические грибы и наркотик аяуаску. Сейчас украинец находится под стражей.