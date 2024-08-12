Забил до смерти и расчленил: Украинца подозревают в зверском убийстве россиянки в Перу

Украинца задержали по подозрению в жестоком убийстве россиянки в Перу. Как пишет Peru21, трагедия произошла 8 августа в оздоровительном центре Dos Mundos в городе Юримагуас.

В день убийства сотрудники услышали страшные крики, которые доносились из комнаты, в которой находились 38-летний гражданин Украины Иван Кузьмин и 44-летняя россиянка Людмила Лазаренко. Мужчина запер её в помещении, избил до смерти и после этого расчленил тело.

По прибытии к месту трагедии стражи порядка обнаружили шокирующую сцену: украинец находился в неадекватном состоянии, а рядом лежало окровавленное и расчленённое тело. При задержании он угрожал порезаться ножом и кусал полицейских. Владелец центра, где произошло преступление, пояснил, что пара не была пациентами учреждения, а лишь временно проживала там. До инцидента никаких признаков их ссоры не наблюдалось.