Забил до смерти и расчленил: Украинца подозревают в зверском убийстве россиянки в Перу
В Перу задержан украинец по делу об убийстве и расчленении россиянки
Предполагаемый убийца Иван Кузьмин в момент задержания и предполагаемая жертва Людмила Лазаренко. Обложка © peru21 / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lucia_lazarenko
Украинца задержали по подозрению в жестоком убийстве россиянки в Перу. Как пишет Peru21, трагедия произошла 8 августа в оздоровительном центре Dos Mundos в городе Юримагуас.
В день убийства сотрудники услышали страшные крики, которые доносились из комнаты, в которой находились 38-летний гражданин Украины Иван Кузьмин и 44-летняя россиянка Людмила Лазаренко. Мужчина запер её в помещении, избил до смерти и после этого расчленил тело.
По прибытии к месту трагедии стражи порядка обнаружили шокирующую сцену: украинец находился в неадекватном состоянии, а рядом лежало окровавленное и расчленённое тело. При задержании он угрожал порезаться ножом и кусал полицейских. Владелец центра, где произошло преступление, пояснил, что пара не была пациентами учреждения, а лишь временно проживала там. До инцидента никаких признаков их ссоры не наблюдалось.
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