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11 августа, 12:37

Житель ЯНАО, зарубивший топором двух приятелей и изнасиловавший женщину, отправится на лечение

На Ямале убийцу и насильника приговорили к принудительному лечению

Мужчина, совершивший двойное убийство и изнасиловавший женщину в ЯНАО. Обложка © Telegram / СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Мужчина, совершивший двойное убийство и изнасиловавший женщину в ЯНАО. Обложка © Telegram / СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу

На Ямале суд приговорил к принудительному лечению жителя Тарко-Сале, прошлой осенью убившего двух приятелей и изнасиловавшего женщину. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Следкома. Фемида решила, что душегуб страдает психическим расстройством, из-за которого не может осознавать характер и общественную опасность своих действий.

"Судом вынесено постановление о назначении мужчине принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", — говорится в сообщении.

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Напомним, осенью 2023 года вышеназванный мужчина совершил двойное убийство: выпивая с приятелями, он забил их топором, после чего изнасиловал женщину. Ранее душегуб уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности.

Матвей Константинов
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