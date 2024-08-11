Житель ЯНАО, зарубивший топором двух приятелей и изнасиловавший женщину, отправится на лечение
На Ямале убийцу и насильника приговорили к принудительному лечению
Мужчина, совершивший двойное убийство и изнасиловавший женщину в ЯНАО. Обложка © Telegram / СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу
На Ямале суд приговорил к принудительному лечению жителя Тарко-Сале, прошлой осенью убившего двух приятелей и изнасиловавшего женщину. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Следкома. Фемида решила, что душегуб страдает психическим расстройством, из-за которого не может осознавать характер и общественную опасность своих действий.
"Судом вынесено постановление о назначении мужчине принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", — говорится в сообщении.
Напомним, осенью 2023 года вышеназванный мужчина совершил двойное убийство: выпивая с приятелями, он забил их топором, после чего изнасиловал женщину. Ранее душегуб уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности.