Нарколог объяснил действие психоделика, под которым украинец убил россиянку в Перу Нарколог Шуров: С украинцем, убившим россиянку в Перу случился бэд-трип 12 августа, 10:20 Заранее знать, как изменится сознание во время "опытов" с веществами, нельзя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucy.Brown

Украинец, расчленивший россиянку на ретрите в Перу, мог употреблять широко распространённую в кругах "просветлённых" аяваску — это название напитка из трав, мощнейшего психоделика. А в изменённом состоянии сознания многие люди переживают самые большие страхи в жизни. Об этом Life.ru заявил врач-нарколог Василий Шуров, комментируя трагедию.

Случилась классика: употребление психоактивного вещества, утрата контроля, он пытался покончить с собой, убил и расчленил другую любительницу психоделических трипов. У любителей галлюциногенов это называется бэд-трип — "плохое путешествие". Когда вместо ожидаемых райских переживаний, человек попадает в ад и ведёт себя подобным образом. Василий Шуров Врач-нарколог

Шуров предупредил, что заранее знать, как изменится сознание во время подобных "опытов" с веществами, нельзя. Даже самый неагрессивный человек может выпустить демонов из подсознания. В глазах задержанного украинца нарколог увидел ужас: мужчина явно неадекватный, в изменённом состоянии сознания, и когда он придёт в себя, ему будет очень плохо.

"Но он выпил интоксикант, попал в этот психоз и сделал то, что сделал. Понимаете, там подготовка: они несколько дней не едят, потом выпивают этот отвар. Он настолько токсичный, что люди блюют несколько часов, их просто выворачивает. И на фоне интоксикации, нарушения сознания могут быть любого плана. Любой человек в бредовом состоянии, в психотическом может сделать всё, что угодно. Добрый прекрасный, который любит своих детей — это всегда лотерея", — заявил Шуров.

Поэтому нарколог призвал запретить подобные ретриты, которые особенно часто рекламирует Виктория Боня: "сейчас она собирает группы на аяваску и травит людей, возможно, сама при этом и не особенно употребляет".

Напомним, в перуанском Юримагуасе неадекватный украинец Иван Кузьмин убил и расчленил россиянку Людмилу Лазаренко.Всё произошло 8 августа в центре комплексного развития Dos Mundos. Сотрудники услышали страшные крики: оказалось, что украинец запер и до смерти избил свою жертву, после чего расчленил тело. В момент задержания гражданин Украины в неадекватном состоянии из-за воздействия психоактивных веществ и оказывал сопротивление. Это попало на видео.